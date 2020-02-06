Гороскоп на 6 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 6 февраля – фаза растущей Луны. Звезды не исключают заминок при реализации планов. Есть риск, что суббота внезапно приобретет негативный окрас, если потакать своим дурным настроениям.



Овны

Сегодня вы будете переполнены энергией и загоритесь желанием воплотить в жизнь свои идеи. Не суетитесь, не беритесь за все дела сразу, действуйте в одном направлении.







Тельцы

Вы яснее обычного представляете себе, что вам необходимо делать. Постарайтесь принимать во внимание и точку зрения окружающих — это принесет вам пользу в долгосрочной перспективе.



Близнецы

Жизнь, как известно, полосата, и нынче вы попадете в полосу, окрашенную всеми цветами радуги. Развлекайтесь.



Раки

Постарайтесь больше времени уделять любимому делу или тому, что необходимо выполнить в ближайшее время. В подобном развитии вещей есть глубокий смысл, который вы поймете ближе к вечеру.



Львы

Сегодня вы можете отметить в себе исключительную ясность ума. Вам лучше удастся извлечь свои мысли и представить свою позицию по сложившейся ситуации.



Девы

Вам придется сопоставить все известные факты и сделать из них определенные выводы. Однако даже в любви иногда надо думать не только сердцем, но и головой - чтобы потом иметь возможность направлять события в нужное русло.



Весы

Сегодняшний день хорошо подходит для неторопливой и очень аккуратной деятельности. Не страшно, что к вечеру еще не будет видно результатов, еще пара таких дней - и вы сможете предложить взорам окружающих достойное зрелище.



Скорпионы

Ваши усилия по претворению идей в жизнь будут оценены по заслугам. После этого совершенно не зазорно будет немного расслабиться и от души побаловать себя, почивая на лаврах.



Стрельцы

Количество затраченных сил, направленных на достижение цели, может достигнуть неимоверных размеров, однако толку от этого никакого не будет. Возможно, лучше за это дело и не браться.









Козероги

Постарайтесь не проявлять излишней инициативы на работе или в учебе. Не время выходить на руководителей со своими предложениями или просьбами.



Водолеи

Сегодня ваши аппетиты могут оказаться несколько повышенными. Помните, что много хорошо - тоже плохо. Если уж не можете не жадничать, постарайтесь, по крайней мере, не навредить собственному здоровью.



Рыбы

Вы сегодня рискуете потерять чрезвычайно выгодную позицию по собственной вине. Постарайтесь не спешить, нахрапом нынче ничего взять не удастся.



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