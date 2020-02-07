Гороскоп на 7 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 7 февраля – период растущей Луны. Звезды предвещают обстановку всеобщей непринужденности. Реагировать на это все будут по-разному: некоторые искренне обрадуются, другие же, возможно, поспешат саботировать массовое спокойствие.



Овны

Вы, безусловно, венец творения и уникальны во всех отношениях. Однако сегодня вам придется искать компромисс между своими амбициями и повседневными обязанностями.







Тельцы

Сегодня вы получите положительные импульсы от окружающей вас среды. Начинайте проекты, в которые вы привнесете ваши собственные идеи.



Близнецы

Сегодня вы будете слишком зациклены на внешних факторах, так что вам едва удается добраться до сути. Поэтому принятие важных решений лучше отложить на потом.



Раки

Благоприятный день, чтобы оценить собственные силы. Проанализируйте и запланируйте перспективы того, что вы сможете осуществить в ближайшем будущем.



Львы

Этот день поставит перед вами ряд вопросов, которые вы должны будете решить в кратчайшие сроки. Главное — не лениться.



Девы

Не упустите этот подходящий момент и возьмитесь за реализацию своих планов. При этом вам следовало бы заручиться поддержкой соратников, преследующих те же цели, чтобы в команде сделать шаг вперед.



Весы

Вы спорщик? Если да, то это - ваш день. Ваши пассажи будут бесконечно элегантны, весьма впечатляющи и аксиоматичны по сути. Даже если вы будете ошибаться во всем, этого никто не заметит.



Скорпионы

Самоуверенность, а иногда и хвастовство, может помочь решить проблему, но сегодня оно лишь добавит беспокойства. Постарайтесь никому ничего не обещать.



Стрельцы

Сегодняшний день будет для вас одним из самых удачных за последнее время. Пользуйтесь этим, ибо Луна, которая столь положительным образом влияет на вашу судьбу, не останется в таком положении навсегда.









Козероги

В любовных делах могут возникнуть разного рода неприятности. Если не хотите разрушить существующие связи, то воздержитесь от выяснения отношений.



Водолеи

Сегодня всевозможные правила, иногда так отравляющие вам жизнь, могут послужить вам защитой. Не пренебрегайте ими.



Рыбы

Нетипичная для вас нерешительность спасет вас от дурацкой ошибки. Однако не стоит терять хватку потому только, что голос здравого смысла предостерегает вас от активных действий. Просто не надо спешить.



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