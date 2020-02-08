Гороскоп на 8 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 8 февраля – период растущей Луны. Звезды будут всемерно способствовать исполнению задуманного. Так что смело рисуйте у себя в голове самые яркие фантазии.



Овны

Весьма велика вероятность того, что ваши усилия все же приведут вас к какому-то результату. Если результат окажется не таким, который нужен вам, постарайтесь все же принять его как должное.







Тельцы

Вы можете попытаться больше обычного руководить окружающими, используя ваш естественный авторитет. Однако избегайте высокомерного поведения, а вместо этого сами примите участие в общем деле.



Близнецы

Сегодня возможно возникновение новых связей, некоторые из них останутся полезными, некоторые - станут дружескими. Покажите себя с наилучшей стороны.



Раки

Этот день потребует от вас дисциплины, точности и внимательности. К своей цели вы будете продвигаться медленно, но зато уверенно.



Львы

Вы слишком крепко вцепились в то, чем обладаете. Никто не собирается у вас ничего отнимать, а занятые руки могут помешать вам получить нечто лучшее.



Девы

Сегодня вы сможете найти особенно удачное применение своим талантам и способностям. Вы с энтузиазмом подходите к делу и умело реализуете многочисленные идеи на практике. У вас получится на шаг приблизиться к достижению профессиональных целей.



Весы

Сегодня желаемое так легко дастся в руки, что вы можете почувствовать даже легкое разочарование - полученное без борьбы становится менее ценным. Но менее необходимым-то оно от этого не становится.



Скорпионы

Сегодня вы почувствуете, что вас переполняет энергия, жаждущая найти себе применение. Используйте ее для претворения в жизнь своих идей и заветных желаний.



Стрельцы

Сегодня с вами может приключиться жесточайший приступ не слишком оправданной ревности. Если вы не хотите потерять того, кого собираетесь ревновать, постарайтесь купировать этот приступ.









Козероги

Не пытайтесь уходить от возникших проблем. Абсолютно во всех делах сейчас нужно проявлять ответственность.



Водолеи

Постарайтесь убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов в своей жизни, и лишь потом начинайте действовать. Если не можете разобраться сейчас - лучше подождать до завтра.



Рыбы

Вы сказали уже достаточно, пора переходить к делу, в противном случае вас могут счесть болтуном.



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