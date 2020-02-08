Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Гороскоп на 8 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 8 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 08.02.20
Просмотров: 34
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
Комментарии (0)
Гороскоп на 8 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 8 февраля – период растущей Луны. Звезды будут всемерно способствовать исполнению задуманного. Так что смело рисуйте у себя в голове самые яркие фантазии.

Овны
Весьма велика вероятность того, что ваши усилия все же приведут вас к какому-то результату. Если результат окажется не таким, который нужен вам, постарайтесь все же принять его как должное.

Тельцы
Вы можете попытаться больше обычного руководить окружающими, используя ваш естественный авторитет. Однако избегайте высокомерного поведения, а вместо этого сами примите участие в общем деле.

Близнецы
Сегодня возможно возникновение новых связей, некоторые из них останутся полезными, некоторые - станут дружескими. Покажите себя с наилучшей стороны.

Раки
Этот день потребует от вас дисциплины, точности и внимательности. К своей цели вы будете продвигаться медленно, но зато уверенно.

Львы
Вы слишком крепко вцепились в то, чем обладаете. Никто не собирается у вас ничего отнимать, а занятые руки могут помешать вам получить нечто лучшее.

Девы
Сегодня вы сможете найти особенно удачное применение своим талантам и способностям. Вы с энтузиазмом подходите к делу и умело реализуете многочисленные идеи на практике. У вас получится на шаг приблизиться к достижению профессиональных целей.

Весы
Сегодня желаемое так легко дастся в руки, что вы можете почувствовать даже легкое разочарование - полученное без борьбы становится менее ценным. Но менее необходимым-то оно от этого не становится.

Скорпионы
Сегодня вы почувствуете, что вас переполняет энергия, жаждущая найти себе применение. Используйте ее для претворения в жизнь своих идей и заветных желаний.

Стрельцы
Сегодня с вами может приключиться жесточайший приступ не слишком оправданной ревности. Если вы не хотите потерять того, кого собираетесь ревновать, постарайтесь купировать этот приступ.

Козероги
Не пытайтесь уходить от возникших проблем. Абсолютно во всех делах сейчас нужно проявлять ответственность.

Водолеи
Постарайтесь убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов в своей жизни, и лишь потом начинайте действовать. Если не можете разобраться сейчас - лучше подождать до завтра.

Рыбы
Вы сказали уже достаточно, пора переходить к делу, в противном случае вас могут счесть болтуном.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Гороскоп на 7 февраля 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 7 февраля 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 24 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 24 апреля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 28 февраля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 28 февраля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 22 февраля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 22 февраля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 22 февраля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 22 февраля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 17 февраля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 17 февраля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 2 февраля 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 2 февраля 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 23 декабря 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 23 декабря 2018 года для всех знаков зодиака
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: