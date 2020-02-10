Гороскоп на 10 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Путеводной звездой в вашем гороскопе станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным. Даже если вы спланировали этот день заранее «от» и «до», вам вряд ли удастся выполнить все пункты этого плана.



Овен

Звезды гороскопа советуют Овну вырваться как можно дальше за рамки рутины и повседневной суеты. Сделать это можно по-разному, было бы желание.







Телец

Чего точно не стоит делать Тельцу, так это в одиночестве сидеть вечером дома. Жизнь зовет его туда, где можно как следует расслабиться и повеселиться.



Близнецы

Близнецы имеют шанс ощутить на себе, что поддержка и партнерство – это не просто красивые слова. Возможно, ситуация завтра сложится так, что помощь будет оказана Близнецам.



Рак

Рак будет склонен к неорганизованности и забывчивости. Он может случайно, сам того не заметив, нарушить любые рамки – границы приличий, субординации или чьего-то терпения.



Лев

Льву волей-неволей придется обратить внимание на состояние своих финансов. Возможно, судьба подкинет ему денежную премию, а может быть, и не столь приятный сюрприз.



Дева

Ситуация может вынудить Деву защищать свои интересы – и она вполне способна с этой задачей справиться. День наделяет Деву способностью убеждать в своей правоте.



Весы

Весам стоит обратить внимание на свои сны: они могут оказаться вещими. И дело тут не столько в мистике, сколько в том, что днем анализировать обстановку мешают желания и эмоции.



Скорпион

У Скорпиона есть шанс столкнуться с таким малоизученным явлением, как дежавю. У него может возникнуть ощущение, что какие-то события, происходящие вокруг, уже происходили раньше



Стрелец

Ситуация предоставит Стрельцу возможность закрепиться на достигнутых рубежах или даже вырваться вперед. Звезды гороскопа обещают Стрельцу благоприятствование в любых сферах.









Козерог

Сегодня день, который Козерогу стоит посвятить общению с людьми. Его коммуникабельность будет на высоте, позволяя без труда решать вопросы.



Водолей

Звезды в гороскопе Водолея образуют довольно противоречивый узор: с одной стороны, Водолей будет полон сил и энергии. Однако при этом день не сулит ему легких путей.

Рыбы

День предвещает Рыбам счастливые шансы судьбы, но многое будет зависеть от того, сумеют ли они ими воспользоваться. Этот день не наделяет их энергичностью и хорошей реакцией.



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