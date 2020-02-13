Гороскоп на 13 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 13 февраля – период убывающей Луны. Звезды советуют воздержаться от громких заявлений. Обстоятельства и расклады обещают меняться крайне быстро.



Овны

Сегодня вам будет тяжело воспринимать и обрабатывать какую-либо информацию. Лучше переложить тяжелую ношу на кого-нибудь другого.







Тельцы

Вы можете быть спокойны насчет своего здоровья. Терпеливость и осмотрительность помогут вам в долгосрочной перспективе отказаться от некоторых нездоровых форм поведения.



Близнецы

Тот самый или та самая может оказаться невдалеке. Если же вы находитесь в отношениях, то ваши усилия должны быть направлены на вашего любимого человека. Покажите ему, что у него нет повода для ревности.



Раки

Сегодня вы столкнетесь с новыми идеями. При наличии некоторого мужества и готовности пойти на риск у вас все получится.



Львы

Вы заключите чрезвычайно выгодное для себя соглашение, которое принесет пользу обеим сторонам. При этом решающее значение будет иметь взаимная симпатия.



Девы

Сегодня энергичность ваша превысит ресурсы пары электростанций. В поисках приключений постарайтесь не вляпаться в долгосрочные авантюры, удача может изменить и вам.



Весы

Сегодня вы будете самым строгим из всех своих критиков. Недовольство собой может основательно попортить вам настроение, придется что-то предпринять, чтобы его утихомирить.



Скорпионы

Жизнь сложна, но прекрасна, и сегодня у вас будет повод убедиться в этом в очередной раз. Повремените с вопросами, ответы найдутся сами.



Стрельцы

Куда бы вы ни шли, от себя все равно не убежать. Пришло время сесть и, не торопясь, с холодной головой, обдумать давнишнюю проблему.









Козероги

Если вы уже давно бьетесь над решением какого-либо вопроса, то сейчас появится прекрасная возможность добиться результата. Старайтесь избегать плохого настроения.



Водолеи

Постарайтесь завершить все дела, накопившиеся за последнее время. Нынче сделать это будет много проще, нежели, скажем, завтра.



Рыбы

Самое ординарное событие кажется удивительным, когда происходит с вами впервые. Сегодняшний день готовит вам подобное переживание. На волнуйтесь, у вас есть на кого положиться.



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