Гороскоп на 15 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 15 февраля – фаза убывающей Луны. Звезды советуют не забывать о командной работе. Многие с легкостью смогут проявить себя, решая общие задачи. Главное, помнить - на переднем плане должна стоять не сиюминутная личная выгода, а групповой успех.



Овны

Сегодня вы рискуете погрязнуть в разборе мелочей и не заметить чего-то важного. Остановитесь на минутку и попробуйте осмыслить то, что видите более крупными блоками.







Тельцы

Сегодня у вас будет достаточно сил и возможностей, чтобы добиться любой цели. Беда в том, что желания этим заниматься у вас, по-видимому, нет.



Близнецы

Если рядом будет любимый человек, он в полной мере оценит вашу естественность, раскованность и желание наслаждаться каждой минутой. Не надо стесняться этого порыва!



Раки

Сегодня во многих делах вы будете сами себе голова. Поэтому и действовать можно соответствующим образом.



Львы

Наступило прекрасное время для завязывания или развития отношений с противоположным полом, а также для устранения старых неурядиц. Ваши личные потребности и желания окружающих больше не кажутся вам взаимоисключающими, напротив, они замечательно сочетаются друг в другом.



Девы

Блеск вашего ума сегодня может остаться незамеченным. Чем больше сил вы будете тратить на то, чтобы привлечь к себе внимание, тем меньший эффект за сим воспоследует.



Весы

Сегодня судьба будет благосклонна к вам в целом, но по мелочам станет подсовывать пакости, которые хоть и не смогут повлиять на общую ситуацию, но настроение подпортить сумеют. Не поддавайтесь.



Скорпионы

Хотя в целом вам свойственна исключительная уравновешенность, сегодня ваше эмоциональное состояние будет меняться так часто, что вас можно будет посчитать за человека, сильно подверженного влиянию настроения.



Стрельцы

Сегодня вы будете чувствовать и беспокойство и удовлетворение одновременно. Вроде бы для первого из этих ощущений особенной причины и не будет, но лучше слегка подстраховаться.









Козероги

Благоприятный день, чтобы оценить собственные силы, проанализировать и запланировать перспективы того, что вы сможете осуществить в будущем.



Водолеи

Сегодня вы испытаете двойственные чувства. С одной стороны вас будет манить возможность расслабиться, с другой - толкать в бок чувство долга. Кто же победит?



Рыбы

Вероятно, в этот день вы захотите сбежать ото всех и от всего. Надо либо смириться с этой мыслью, найдя в подобном положении вещей привлекательную сторону, либо найти спокойное место.



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