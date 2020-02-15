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Гороскоп на 15 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 15.02.20
Просмотров: 106
Рубрика: Гороскоп
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Гороскоп на 15 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 15 февраля – фаза убывающей Луны. Звезды советуют не забывать о командной работе. Многие с легкостью смогут проявить себя, решая общие задачи. Главное, помнить - на переднем плане должна стоять не сиюминутная личная выгода, а групповой успех.

Овны
Сегодня вы рискуете погрязнуть в разборе мелочей и не заметить чего-то важного. Остановитесь на минутку и попробуйте осмыслить то, что видите более крупными блоками.

Тельцы
Сегодня у вас будет достаточно сил и возможностей, чтобы добиться любой цели. Беда в том, что желания этим заниматься у вас, по-видимому, нет.

Близнецы
Если рядом будет любимый человек, он в полной мере оценит вашу естественность, раскованность и желание наслаждаться каждой минутой. Не надо стесняться этого порыва!

Раки
Сегодня во многих делах вы будете сами себе голова. Поэтому и действовать можно соответствующим образом.

Львы
Наступило прекрасное время для завязывания или развития отношений с противоположным полом, а также для устранения старых неурядиц. Ваши личные потребности и желания окружающих больше не кажутся вам взаимоисключающими, напротив, они замечательно сочетаются друг в другом.

Девы
Блеск вашего ума сегодня может остаться незамеченным. Чем больше сил вы будете тратить на то, чтобы привлечь к себе внимание, тем меньший эффект за сим воспоследует.

Весы
Сегодня судьба будет благосклонна к вам в целом, но по мелочам станет подсовывать пакости, которые хоть и не смогут повлиять на общую ситуацию, но настроение подпортить сумеют. Не поддавайтесь.

Скорпионы
Хотя в целом вам свойственна исключительная уравновешенность, сегодня ваше эмоциональное состояние будет меняться так часто, что вас можно будет посчитать за человека, сильно подверженного влиянию настроения.

Стрельцы
Сегодня вы будете чувствовать и беспокойство и удовлетворение одновременно. Вроде бы для первого из этих ощущений особенной причины и не будет, но лучше слегка подстраховаться.

Козероги
Благоприятный день, чтобы оценить собственные силы, проанализировать и запланировать перспективы того, что вы сможете осуществить в будущем.

Водолеи
Сегодня вы испытаете двойственные чувства. С одной стороны вас будет манить возможность расслабиться, с другой - толкать в бок чувство долга. Кто же победит?

Рыбы
Вероятно, в этот день вы захотите сбежать ото всех и от всего. Надо либо смириться с этой мыслью, найдя в подобном положении вещей привлекательную сторону, либо найти спокойное место.


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