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Гороскоп на 16 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 16.02.20
Просмотров: 95
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 16 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 16 февраля, звезды советуют провести время за домашними делами и за заботой о себе. День хорошо подходит для расслабленного отдыха, посиделок с друзьями и прогулки на свежем воздухе. 

Овен
Перестаньте разбираться со своим прошлым - вы приняли абсолютно верные решения. Пора двигаться дальше. Если сегодня же не продолжите путь, то потеряете подарки, которые приготовила для вас судьба.

Телец  
Принимайте серьезные решения, звезды дают карт-бланш. Смена деятельности, крупная покупка или новые отношения – не имеет значения. Главное - решиться на это.

Близнецы
Сегодня ваша продуктивность на нуле. Справедливее всего посвятить этот день второй половинке. А если ее нет, то сейчас удачное время для поиска.

Рак
Идеальный продуктивный день. Успеете все запланированное и незапланированное. Но этому стоит посвятить лишь первую половину дня. Во вторую лучше время посвятить созиданию, нарисовав картину или приготовив кулинарный шедевр.

Лев
Перестаньте все контролировать, пришло время дать слабину и ненадолго пустить дела на самотек. Вы берете на себя излишние обязательства. Это приведет лишь к разочарованию.

Дева
Родные и близкие обеспокоены – свойственный вашей натуре трудоголизм перешел все допустимые границы. Пришло время принудительного отдыха. Лучше всего уехать из шумного мегаполиса туда, где вас не достанут телефонные звонки.

Весы
Никаких проблем сегодня звезды не обещают. В этот день все решения должны быть взвешенными и осознанными. Возьмитесь за какую-нибудь задачу, из тех, что попроще и не требуют много времени.

Скорпион
Постарайтесь выспаться, иначе ваше раздражение может стать причиной ссоры. А если сдержите свой характер и промолчите, то день пройдет спокойно и приятно. Поиграйте с домашними животными или позаботьтесь о кактусе.

Стрелец
Вас ждут некоторые изменения. Однако не тревожьтесь, они пойдут вам на пользу. Лучше расслабиться и дать судьбе возможность привнести в вашу жизнь приятные сюрпризы. Лучше попейте чаю с вкусностями.

Козерог
Этот день будет по-настоящему трудным. Вам придется принять факт, с которым не так-то просто смириться. И все на старте периода ретроградного Меркурия.

Водолей
Активируйте свои амбиции. Вам светит успех как в творческом плане, так и в деловом. И не бойтесь преград, они лишь придадут сил для дальнейшего роста.

Рыбы
Если вам захочется проявить свои сильные качества, то можете открыто заявить о себе. Сегодня ваш день для самореализации. Не бойтесь и помните, тот, кто не рискует, тот не пьет шампанского.  


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Источник: gorobzor.ru
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