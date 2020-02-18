Гороскоп на 18 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня день для исследования тех аспектов вашей жизни, которых вы несколько побаиваетесь. У всех нас есть неприятные вопросы, требующие решения, так что пора взять себя в руки и завершить то, что опасливо отложено на потом.



Гороскоп на 18 февраля для Овнов

Вы входите в «зону сумерек», потому есть необходимость проявить особую осторожность. Держите свои мысли и чувства под контролем и обязательно учитывайте потребности других людей, когда вы строите свои планы.







Гороскоп на 18 февраля для Тельцов

Сегодня вы можете поймать себя на том, что хотите проявлять эмоции по отношению к близким людям и особенно к любимому человеку. Это день партнерских отношений, когда вам следует быть рядом с теми, кто вам очень важен и дорог.



Гороскоп на 18 февраля для Близнецов

Ваша интуиция подаёт мощные сигналы. Отстранитесь и взгляните на ситуацию глазами другого человека, чтобы быть максимально объективным. Контролируйте свои эмоциональные реакции, они могут быть непредсказуемыми.



Гороскоп на 18 февраля для Раков

Это вам не особо присуще, но сегодня вам очень хочется приключений и рискованных действий. Направьте эту энергию правильно и организуйте, например, важные встречи, которые вы вечно откладывали из страха или чувства неуверенности.



Гороскоп на 18 февраля для Львов

Разберитесь в себе и определитесь, что вам нужно в вашей жизни. Вы должны быть уверены, что чётко видите перед собой свои цели, если хотите преуспеть. Когда вы разложите всё по полочкам, дела сами пойдут у вас на лад.



Гороскоп на 18 февраля для Дев

Удачный день для составления планов, завершения проектов и высказывания своей точки зрения. Вы особенно прочувствуете ценность душевного спокойствия. Сделайте все возможное, чтобы обеспечить себе его.



Гороскоп на 18 февраля для Весов

Сегодняшний день может принести ощущение, что вам нужно отказаться от некоторых вещей. Подумайте о том, как можно минимизировать расходы, а также определиться с тем, что приносит вам пользу, а что нет.



Гороскоп на 18 февраля для Скорпионов

Это отличный день для того, чтобы восполнить пробелы в своих умениях и знаниях, а также закрыть хотя бы несколько наболевших вопросов, сбросить с плеч груз и с воодушевлением двигаться вперёд.



Гороскоп на 18 февраля для Стрельцов

Сегодня прямолинейность может доставить вам неприятные моменты, если вы не будете думать о том, что озвучиваете. Окружающие ещё не готовы к этому уровню реальности, который вы захотите до них донести.









Гороскоп на 18 февраля для Козерогов

Сегодня хороший день для добрых дел и благотворительности в любом их проявлении. Возможно, вы сможете пожертвовать время или усилия (если не деньги) и почувствовать, что вы кому-то очень нужны.



Гороскоп на 18 февраля для Водолеев

Как никогда удачный день для приумножения вашего благосостояния, но при условии разумного подхода к финансам. Проведите аудит своего бюджета и посмотрите, какие его разделы требуют улучшения.



Гороскоп на 18 февраля для Рыб

Это день для пересмотра и оценки своих планов, а также обдумывания того, какие шаги вы намереваетесь предпринять в дальнейшем, чтобы выстроить себе ту жизнь, к которой вы стремитесь.