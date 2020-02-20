Гороскоп на 20 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 20 февраля – период убывающей Луны. Звезды предвещают время любви и милосердия. Для многих данный период не расположен для начала и ведения любых дел. Лучше потратить это время для того, чтобы изливать свою любовь на близких вам людей.



Овны

Стоит заняться собой, своим внутренним миром. Полезны: раздумье, созерцание и воспоминания. Но нужно держать эмоции в узде, не предаваться унынию.







Тельцы

Будьте осторожными с высказываниями и необдуманными поступками, так как они происходят на негативных эмоциях. В результате вы можете сильно пожалеть о том, что сказали или сделали сгоряча.



Близнецы

Сегодня на горизонте могут появиться тучи, однако до вас они дойти не должны, ограничатся лишь тем, что слегка потреплют нервы и удалятся.



Раки

Сегодня вы вполне можете добиться успеха в делах. Успех этот будет тем более приятен, что конечный результат, как ни странно, не будет слишком сильно отличаться от того, на что вы рассчитывали.



Львы

Мобилизуйте весь свой внутренний пофигизм. Без этого ценного качества вы будете чувствовать себя довольно неуютно.



Девы

Сегодня вы будете до неприличия рассудительны и практичны. Не стоит быть столь усердным, вспомните о радостях жизни.



Весы

Придется проявить немало активности, чтобы достичь положительных результатов. Если вам приходится иметь дело не с союзниками, а с противниками, попробуйте прийти к мирному соглашению с ними хотя бы на время.



Скорпионы

Вам придется немало потрудиться, чтобы достичь того уровня, на который вы ориентируетесь. Возможно, следует прорабатывать сразу несколько вариантов, ибо так ваши шансы на успех увеличатся.



Стрельцы

Постарайтесь найти занятие, которое поможет отрешиться от печальных мыслей. Вам надо занять выжидательную позицию и не рубить сплеча.









Козероги

Сегодня не стоит покупать нечто дорогостоящее, надеясь на помощь вашего благодетеля, друзей или кредиты. Увы, в ближайшее время денежных вливаний не предвидится, и вам придется войти в режим экономии.



Водолеи

Сегодня кому-то из вашего окружения потребуется помощь. Не отмахивайтесь от него и постарайтесь извлечь из ситуации максимум приятного и полезного.



Рыбы

Сегодня окружающие могут просто раздирать вас на части. Но такое положение дел вас не смутит, и вы с радостью откликнетесь на все призывы.



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