Гороскоп на 23 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 23 февраля – фаза убывающей Луны. Звезды с положительной энергетикой. Сегодня присмотритесь к решению серьезных вопросов как минимум с трех углов зрения.



Овны

Решение спорного вопроса стоит отложить до следующей недели. Не полагайтесь на советы друзей, они могут сбить вас с толку.







Тельцы

В этот день удачно воплощаются все задуманные трудные дела, ведь сил для них накопилось достаточно. На работе можно браться за любые проекты, а вот домашнюю рутину лучше отложить.



Близнецы

Сегодня вам придется менять мнение на бегу. Не пытайтесь дождаться, пока «изменчивый мир прогнется под вас», прогибайтесь под него сами.



Раки

Сегодня вы сами создадите себе трудности, считая, что должны переделать кучу дел, не прибегая при этом к посторонней помощи. Расслабьтесь, больше половины будет сделано и вовсе без вашего участия.



Львы

Занимайтесь делами, которые приносят удовольствие. Вам посчастливится попасть в проект, который в скором времени раскроет ваш потенциал и откроет много возможностей.



Девы

Сейчас идет очень удачное время. Вы сможете с новыми силами взяться за любые дела. Старайтесь больше времени проводить с близкими, от общения с которыми вы получите дополнительный заряд положительных эмоций.



Весы

Сегодня звезды во всех сферах в жизни — в том числе и в любви — зададут вам заряд твердости, решительности и уверенности в себе. Вы наконец-то сможете взять инициативу в свои руки и сделать те шаги в своих отношениях, которые уже давно назрели.



Скорпионы

Не задумывайтесь о чем-то лишнем. Эти мысли лишь отвлекут вас от выполнения основных обязанностей и настроят на неподобающе лиричный лад.



Стрельцы

Никаких эмоциональных всплесков быть не должно, если вы сами не решите их себе устроить. Сегодня вам понадобится очень холодная голова.









Козероги

Вы находитесь на пороге новых свершений. Не сдавайтесь и не бойтесь сделать завершающий шаг.



Водолеи

Сегодня вам будет трудно принять любое решение и взять на себя ответственность за результат. Несмотря на это, сделайте три важных вещи: встряхнитесь и возьмите себя в руки - забудьте о сомнениях - действуйте.



Рыбы

Сегодня вы будете большим оригиналом, что, как ни странно, не будет вызывать в окружающих неприятия. Ваша изобретательность даже заслужит похвалы.



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