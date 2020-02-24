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Гороскоп на 25 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 24.02.20
Просмотров: 63
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 25 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 24 февраля – фаза убывающей Луны. Звезды советуют не забивать голову формализованными схемами, которые помогают лишь тогда, когда не работает чутье. Строгий, сугубо научный подход к существу проблемы и интуитивные решения должны идти в этот день рука об руку.  

Овны
Страх за свое будущее грозит заставить вас начать строить коварные замыслы. Не стоит поддаваться этому разрушительному желанию - подобные занятия не лучшим образом отражаются на характере и самочувствии.

Тельцы
Сегодня в обществе вы будете ощущать себя лучше, нежели в одиночку. Это обстоятельство может продвинуть вас в делах сердечных и подарить вам романтические часы.

Близнецы
Не стоит сегодня привлекать к себе всеобщее внимание, ибо есть реальный риск, что среди привлеченных людей окажутся совсем не те, кого вы желали бы видеть.

Раки
Будьте предельно аккуратны сегодня. Весьма вероятно, что вам придется иметь дело с хрупкими и крупногабаритными предметами. Придется потратить немало усилий для того, чтобы остаться невредимым самому, не говоря уже о целости означенных предметов.

Львы
Вспомните все планы, которые когда-либо строили, так как сегодняшние события должны сыграть вам на руку. Нужно лишь правильно воспользоваться преимуществом и не тратить на раздумья слишком много времени.

Девы
Нынче звезды ждут от вас альтруистических действий. Правда, помогая окружающим, вы можете греть себе душу мыслью, что это не напрасные труды, и не сегодня-завтра кто-то будет так же пахать на вас.

Весы
В ближайший день не стоит просить кого-либо о помощи или поддержке, так как вы сами способны справиться с любой задачей. Черпайте силы и вдохновение во взаимоотношениях с любимым человеком.

Скорпионы
Будьте осмотрительны в поисках внимания. Его может быть чрезвычайно много, что тоже нередко доставляет массу неудобств.

Стрельцы
Сейчас вы можете решить любые вопросы. Возможно поступление предложений, которые раздвинут ваши горизонты и раскроют новые таланты.

Козероги
Вам срочно понадобятся свежие идеи. Не упрямьтесь и обратитесь за помощью к окружающим: не забывайте, что истина рождается в споре.

Водолеи
Во второй половине дня инициатива перейдет в ваши руки. От вас требуется лишь правильно воспользоваться подарком судьбы, демонстрируя последовательность действий и надежность слов.

Рыбы
Можно добиться больших успехов, практически не прикладывая усилий. Ваши ожидания должны оправдаться, только не стоит уступать неблагоразумным требованиям.


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