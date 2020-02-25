Гороскоп на 26 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 25 февраля – фаза убывающей Луны. Звезды советуют экспериментировать. Особенно удачными должны оказаться новшества в той области, о которой не принято говорить в приличном обществе.



Овны

В настоящее время вы особенно эффективно работаете в команде и даже получаете от этого удовольствие. Сохраните эту творческую рабочую атмосферу, потому что если держаться друг друга, тогда каждый отдельно взятый даже быстрее достигнет своей личной цели.







Тельцы

Это время активных действий и решения вопросов во всех сферах. Наконец настал период, когда в организме достаточно энергии для совершения прорыва во всех запланированных делах.



Близнецы

Сегодня ваше внимание будет восприниматься большинством людей как подарок. Само по себе это неплохо, но может вызвать в ком-нибудь ревность.



Раки

Вам срочно необходимо улучшить настроение. Возьмитесь за какую-нибудь задачу, из тех, что попроще и не требуют много времени. Справившись с ней, вы почувствуете прилив уверенности в себе.



Львы

Сегодня свободу ваших действий ничто не будет ограничивать. Если же что-то все-таки попытается - гоните прочь, вы имеете на это полное право.



Девы

Смело идите вперед, и будь что будет! Только один совет: в делах любовных не следует путать решительность с безрассудством. Сегодня отличный день для претворения в жизнь хорошо продуманных планов, которые вы вынашивали уже давно.



Весы

Будьте разумны, не пилите сук, на котором имеете счастье находиться. Не так уж на нем и плохо.



Скорпионы

Не будьте навязчивы к окружающим. Сегодня вам следует сменить тактику и продемонстрировать людям свою независимость.



Стрельцы

Придется проявить немало активности, чтобы достичь положительных результатов. Однако не стоит действовать в спешке.









Козероги

Сейчас вам может казаться, что вы топчетесь на месте. Оптимизма это не прибавит, но на данном этапе плыть против течения вам окажется не по силам.



Водолеи

Зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает. Не ищите добра от добра же — рискуете остаться при разбитом корыте.



Рыбы

В данное время вы - самый лучший друг самому себе. Не злитесь понапрасну и не давайте себя в обиду.



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