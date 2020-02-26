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Гороскоп на 26 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 26.02.20
Просмотров: 103
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 26 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 26 февраля – фаза убывающей Луны. Звезды предвещают осуществление довольно давно ожидаемых событий. Представители огненных знаков зодиака должны будут пересмотреть свои планы. 

Овны
Несмотря на то, что разумом вы понимаете, как следует действовать, негативные эмоции перечеркнут все ваши планы. Постарайтесь не идти на поводу у своих чувств.

Тельцы
Сегодня все ваши просьбы и пожелания будут услышаны и приняты. Главное – избавиться от всего, что гнетет и тянет в прошлое.

Близнецы
Сегодня вы можете случайно обнаружить у себя нешуточный дар предвидения. Не стоит лихорадочно искать у себя в родословной цыган, вы просто будете наблюдательнее других и способнее в сопоставлении и анализе мелких событий.

Раки
Строгий, сугубо научный подход к существу проблемы и интуитивные решения должны идти сегодня рука об руку. Не забивайте голову формализованными схемами, они помогают лишь тогда, когда не работает чутье.

Львы
Настало время подвести промежуточные итоги, чтобы встретить новый год с великими целями на будущее. Остановитесь и, при необходимости, внесите корректировки в свои планы.

Девы
Сегодняшний день будет полон неожиданностей, как приятных, так и не слишком. В любом случае, дела, запланированные заранее, лучше отложить, ибо переделать их не удастся.

Весы
Ваши взаимоотношения с коллегами могут резко поменяться. Приложите максимум усилий к тому, чтобы перемены произошли не в худшую сторону.

Скорпионы
Сейчас вам рекомендуется заняться решением старых проблем. Выйти из затруднительной ситуации поможет неординарный взгляд – креативьте!  

Стрельцы
День потребует от вас жесткой дисциплины и точности. К своей цели вы будете продвигаться медленно, но уверенно.

Козероги
Зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает. Не ищите добра от добра же — рискуете остаться при разбитом корыте.

Водолеи
Не будьте слишком доверчивы, помогая другим. Избежать ловушек вам помогут гибкость и проницательность.

Рыбы
Хорошо сделанная работа должна и поощряться соответствующе. Старайтесь не скрывать свое недовольство, если вас что-то не устраивает: лучше исправить ошибки сразу.


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Источник: gorobzor.ru
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