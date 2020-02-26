Гороскоп на 27 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Бывают ситуации, когда в вашем доме, на работе или во всех сферах жизни дела идут непонятно, и тогда возникает ощущение, что у вас под ногами нет твердой почвы. Энергия 27 февраля призывает все знаки провести этот день в так называемой ментальной тишине.



Гороскоп на 27 февраля для Овнов

Сломайте привычные шаблоны. Вы уже многому научились и накопили немало мудрости. Почему бы не подумать об уроках, которые вам преподнесла жизнь, и готовить себя для следующей задачи?







Гороскоп на 27 февраля для Тельцов

Даже крохотные мысли или идеи, которые вы отправляете во Вселенную, сегодня окажутся услышанными. А это уже огромная удача! Хотя вы нередко предпочитаете работать в одиночку, вам может потребоваться больше сил для выполнения ваших проектов.



Гороскоп на 27 февраля для Близнецов

Вы можете задаваться вопросом, почему вокруг вас масса несправедливости. Однако умение прощать – это подарок, который вы дарите себе, в первую очередь. Не лелейте в себе обиды сегодня и отпустите весь негатив.



Гороскоп на 27 февраля для Раков

Рассматривайте каждый день как учебный опыт. Сделайте сегодня что-нибудь нетипичное. Проведите время, занимаясь йогой со своими детьми, партнером или даже с вашим питомцем.



Гороскоп на 27 февраля для Львов

Не стоит недооценивать целительную силу окружающего мира. Позвольте себе наслаждаться простыми удовольствиями. Не пререкайтесь с окружающими и не вступайте в бессмысленные споры.



Гороскоп на 27 февраля для Дев

Вздремните после обеда. Иногда внутреннее напряжение и негатив означают, что вы устали. Возможно, на этой неделе вы много переживали и получили массу информации, что и вызвало у вас перегрузку.



Гороскоп на 27 февраля для Весов

Ваш деликатный и тактичный подход может вдохновить других людей, которые сегодня чувствуют себя несколько потерянными и растерянными. Пользуйтесь своими качествами. Возможно, это ваш звёздный час!



Гороскоп на 27 февраля для Скорпионов

Будьте смелым. Вы можете не чувствовать себя уверенным на 100%, но со временем, терпением и практикой всё наладится, и вы будете делать то, что никто другой не смог бы выполнить.



Гороскоп на 27 февраля для Стрельцов

Эмоции, о которых вы даже не подозревали, могут всплыть на поверхность. Вы не совсем чувствуете себя комфортно, когда начинаете разбираться в себе, но это вам определённо необходимо сегодня.









Гороскоп на 27 февраля для Козерогов

Чудеса случаются каждый день, хотя ваш рациональный ум не всегда позволяет вам их увидеть. Если они скрыты от вас, это не значит, что их нет. Запаситесь верой. Вы можете увидеть вещи в новом свете, если широко откроете глаза и станете фиксировать удивительные моменты.



Гороскоп на 27 февраля для Водолеев

Сегодня вы ощутите, что есть вещи, которые вы хотели бы контролировать, и, возможно, вы можете это сделать, но пока некоторые моменты лучше пустить на самотёк. Это будет лучше для вас во всех смыслах.



Гороскоп на 27 февраля для Рыб

Если вы ощущаете спешку сегодня, притормозите и сделайте паузу. Вы не должны всегда быть ориентированы на цель или сосредоточены на причине. Вы можете просто остановиться и наслаждаться мелочами. Очистите свой разум и отдохните от навязчивых мыслей.





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