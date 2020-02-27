Гороскоп на 28 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Отсутствие событий не означает, что всё неподвижно стоит на своём месте. Возможно, это не самый подходящий день для активных начинаний, но это может быть удачное время для изменения планов. Включите режим ожидания, а точнее выжидания.



Гороскоп на 28 февраля для Овнов

Сегодня приведите свои планы в порядок. Постарайтесь не быть рассеянным и не упустите возможности. Сосредоточьтесь на происходящем и продуктивно используйте все свои ресурсы.







Гороскоп на 28 февраля для Тельцов

У вас может появиться сильное чувство цели и решимости добиться желаемого. Это удачный день, чтобы упорядочить расходы, так как вы ощущаете внутреннее напряжение, вызванное застоем в ваших планах.



Гороскоп на 28 февраля для Близнецов

У вас активно накапливаются идеи, и вы даже становитесь одержимы ими. Не торопитесь бросаться в бой, дайте этим идеям время вызреть и оформиться. В дальнейшем они могут дать вам шанс изменить ход вашей карьеры.



Гороскоп на 28 февраля для Раков

Это прекрасное время для планирования путешествий или погружения в изучение интересующего вас предмета. Пусть окружающий мир вызывает у вас энтузиазм и радует приятными неожиданностями.



Гороскоп на 28 февраля для Львов

Идеальный день для встречи с единомышленниками. Если вы хотите обсудить с ними новые идеи, замыслы и планы, то сегодняшний вечер отлично подходит для запуска таких проектов в движение. Однако не будьте легкомысленны, а всё тщательно продумайте.



Гороскоп на 28 февраля для Дев

Организуйте сегодня общение с кем-то, кто вам дорог: член семьи, близкий друг или старый знакомый. Сделайте что-то, что будет приятно вам лично. Это день для создания тёплых воспоминаний, которые повышают настроение.



Гороскоп на 28 февраля для Весов

Запомните: если задача не принесет вам никакой радости и морального удовлетворения, она, возможно, не стоит того, чтобы за неё браться. Цените своё время и усилия и не распыляйте их по мелочам.



Гороскоп на 28 февраля для Скорпионов

Не упускайте приключения, которые жизнь предлагает вам каждый день. Вам давно пора воспрянуть духом и зарядиться оптимизмом. Даже зажженные свечи во время простого семейного ужина могут поднять настроение.



Гороскоп на 28 февраля для Стрельцов

Вам нужно очень внимательно слушать. Это ваш шанс почерпнуть знания от других людей и обогатить свой опыт, чтобы вы могли избежать досадных ошибок. Вечером оставьте стресс от жизни за дверью и расслабьтесь хотя бы сегодня.









Гороскоп на 28 февраля для Козерогов

Жизнь может стать туманной, а иногда и откровенно хаотичной. Вам нужно остановиться, сделать перерыв и абстрагироваться от мысленного беспорядка. Не рассуждайте с уверенностью о том, чего у вас ещё нет.



Гороскоп на 28 февраля для Водолеев

Подумайте о том, как заработать больше денег и приумножить своё состояние. Не игнорируйте собственные потребности, сегодня удачное время начать смотреть на финансовые вопросы по-новому.



Гороскоп на 28 февраля для Рыб

Вам присуще очень мягкое лидерство. Вы не умеете быть жёстким в руководстве людьми, но требуется немало отваги, чтобы взвалить на себя задачи, которыми вы заняты сейчас. Отдохните немного и сделайте что-нибудь необычное для себя.