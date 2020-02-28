Гороскоп на 29 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодняшняя энергия дня требует, чтобы вы сами управляли жизнью и задавали ей направление. Это день удачи и оптимизма, когда вам захочется вершить великие дела и чувствовать в себе потенциал для таких действий. Вы можете добиваться своих целей, но делайте это спокойно и продуманно.







Гороскоп на сегодня Овен

Даже в выходной вам захочется сосредоточиться на работе. Вы никак не можете прояснить для себя детали, а потому нервничаете и злитесь. Попробуйте вдумчиво подойти к незавершенным делам и закрыть их раз и навсегда.



Гороскоп на сегодня Телец

Сегодня разберитесь со своими отношениями с основным упором на взаимодействие с друзьями, поскольку это может повлиять на ваши дальнейшие планы. Это день для получения определённых уроков, хоть и не всегда приятных.



Гороскоп на сегодня Близнецы

Вы увидите, что всё вокруг вас начинает постепенно меняться, а вы сами, оказывается, вполне открыты для больших возможностей. Посмотрите на свою жизнь с точки зрения огромных перспектив и ловите за хвост удачу!



Гороскоп на сегодня Рак

Сегодня вам может захотеться визуализировать своё будущее и как-то его улучшить. Возможно, вам придется подумать о дополнительном обучении или смене вида деятельности, чтобы реализовать свои мечты и желания.



Гороскоп на сегодня Лев

В вашей личной жизни все еще происходят изменения, влияющие на ваше мировосприятие. Вы никак не можете преодолеть свои внутренние барьеры, однако помните, что любовь – это всегда наилучший ответ на неприязнь, боль и страдания.



Гороскоп на сегодня Дева

Если вы любите проводить время на свежем воздухе, то сегодняшний день идеально подойдет для похода, прогулок и даже пикника. Не удивляйтесь, если сегодня вам очень захочется испытать какие-то приключения.



Гороскоп на сегодня Весы

День начнётся с ощущения новой энергии, подталкивающей вас к действию и движению. Воспользуйтесь этим себе во благо. Сегодня у вас также возможны какие-то откровения и открытия, к которым вы еще не готовы.



Гороскоп на сегодня Скорпион

Делайте, что хотите делать, независимо от того, что по этому поводу скажут окружающие, и не задумываясь о том, является ли ваше стремление социально приемлемым. Не ждите никаких одобрений извне. Ваша жизнь – ваши правила.



Гороскоп на сегодня Стрелец

Вас немного настораживает застой в делах, но на самом деле всё развивается именно так, как надо. Постарайтесь сосредоточиться на результатах и не позволяйте никому выбить вас из колеи, задеть или обидеть.





Гороскоп на сегодня Козерог

Если вам хочется какой-то перестройки в своей жизни, займитесь этим сегодня, но подойдите к делу спокойно и ответственно. Основная опасность для вас – это разочарование, потому заранее подготовьтесь к тому, что не всё сразу пойдёт гладко как по маслу.



Гороскоп на сегодня Водолей

Везение и удача настойчиво пытаются ворваться в вашу жизнь. Однако вам нужно искать немного больше ответов на нелегкие вопросы. Сегодня организуйте себе медитативный квест, чтобы всё для вас прояснилось.



Гороскоп на сегодня Рыбы

Прогресс движется неспешно, даже если вы знаете, куда вы хотите идти, – и это нормально. Сегодня не поддавайтесь чрезмерным эмоциям, и хотя это может быть романтично и весело, это не всегда верный выбор.