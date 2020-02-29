Гороскоп на 1 марта 2020 года для всех знаков зодиака

«Вам придется вкалывать» – основной посыл дня, хоть это и воскресенье. Возможно, вам стоит пересмотреть свои графики и расписание и даже потренироваться в гибкости и адаптивности к изменяющимся условиям. Планирование – это то, что сейчас требует особого внимания.



Гороскоп на сегодня Овен

Вас ждёт эмоциональное начало дня, однако помните, что вы отлично можете управлять своим временем, если будете более собранным. Вы добьетесь успеха, даже если день начнётся менее продуктивно, как вы надеялись.







Гороскоп на сегодня Телец

Сегодня вам придётся просить поддержки от друзей, и ничего зазорного в этом нет. Главное, не возвращайтесь к прошлому, даже если там всё вам знакомо и привычно. Воспринимайте движение вперёд как данность.



Гороскоп на сегодня Близнецы

Карьера и работа продолжают быть главной темой для вас каждый день. Контролируйте свои эмоции и старайтесь быть спокойнее. Сегодня вы можете заслуженно отдохнуть перед началом загруженной рабочей недели.



Гороскоп на сегодня Рак

Возможно, вы готовы ненадолго убежать от рутинной домашней работы, семьи и детей и уделить время только себе. Постарайтесь выделить это время, чтобы не чувствовать себя обессиленными в ближайшую неделю.



Гороскоп на сегодня Лев

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и отправляйтесь снимать стресс – в рамках приличий, конечно же!

Перестаньте беспокоиться о том, что о вас думают другие, и организуйте для себя какие-нибудь приключения.



Гороскоп на сегодня Дева

Не слишком сожалейте о последствиях каких-то своих действий и сосредоточьтесь только на положительных моментах. Это удачный день, чтобы начать всё с самого начала. У вас всё получится!



Гороскоп на сегодня Весы

С одной стороны, вы сегодня склонны к романтике и сентиментальности, а с другой стороны, вам хочется риска и авантюр. Выбирать вам, но всё же лучше отложить сумасшедшие идеи на потом.



Гороскоп на сегодня Скорпион

У вас может быть приступ оптимизма в отношении будущего и желание свернуть горы. В вас бурлят силы, но постарайтесь их сбалансировать, иначе вы утратите чувство меры. Распределите энергию равномерно, чтобы её хватило на всю грядущую неделю.



Гороскоп на сегодня Стрелец

Осторожность и внимательность сегодня творят чудеса для вашей продуктивности. Если что-то не работает, сделайте выводы и попробуйте новый подход, особенно если вы занялись чем-то непривычным для себя.









Гороскоп на сегодня Козерог

Звёзды сегодня могут принести вам свежий взгляд или идею, которую вы еще не рассматривали. Не бойтесь инноваций – это, во-первых, весело, а во-вторых, перспективно. Погрузитесь в творчество и включите воображение.



Гороскоп на сегодня Водолей

Будьте осторожны, избегайте импульсивных покупок. Если вы решили что-то приобрести, обязательно сто раз подумайте, насколько это вам необходимо. Постарайтесь не терять здравый смысл и прагматизм сегодня.



Гороскоп на сегодня Рыбы

Вы ощутите сдвиг в сторону более здорового и более оптимистичного мышления, которое побуждает вас думать масштабно и мечтать разумно. Придерживайтесь установленного плана, чтобы всё складывалось максимально удачно.





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