Гороскоп на 3 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 3 марта – период растущей Луны. Звезды предвещают победу самым терпеливым и хладнокровным. Чем меньше эмоций вы продемонстрируете сегодня, тем более выгодное положение сможете занять.



Овны

Не спешите, и удача будет на вашей стороне, тем более что у вас сейчас хороший период для раскрытия личного потенциала. Просто необходимо доводить дела до конца, а не бросать при первых же трудностях.







Тельцы

Желание выступить разумно и продуманно чрезвычайно похвально. Вспоминайте о нем почаще и до, а не после того, как в очередной раз вытворите что-то сгоряча.



Близнецы

Сегодня вы можете быть абсолютно искренни. Вам не потребуется выкручиваться из каких-то словесных сетей, вы просто можете без опаски заявить, что думаете по этому конкретному поводу. Особо тяжких последствий это свободословие иметь не будет.



Раки

Даже если вас сегодня будут преследовать неприятности, не давайте им завладеть собой. Тем более, что к вечеру все в итоге окажется не так уж и плохо.



Львы

Сегодня вы ощущаете пик собственной активности и готовы свернуть горы. Так скорее воплощайте свои самые смелые желания.



Девы

Вам следует избегать привычных, насиженных мест. Сходите на свидание со своим любимым человеком или же, если вы пока одиноки, — выбирайтесь в общество с намерением завести романтическое знакомство.



Весы

Хороший день, чтобы подумать над перспективами отношений со своей половинкой. Если сами честно ответите для себя на этот вопрос, вам станет ясно, как действовать дальше.



Скорпионы

Далеко не все сегодня будут способны понять ваши действия. Однако это еще не повод, чтобы от них отказываться: потом поймут, еще и спасибо скажут.



Стрельцы

Энергичный ритм жизни и быстро разворачивающиеся события - то, что поможет вам ощутить вкус победы. Не стоит прятаться от происходящего.









Козероги

Смело планируйте свое время так, как захочется. Постарайтесь решить вопросы, до которых раньше не доходили руки. Полученным результатом вы останетесь довольны.



Водолеи

Не торопитесь вводить какие-то нововведения в жизнь. Наверняка вы продумали все не до конца, и вам еще есть к чему стремиться и куда двигаться дальше.



Рыбы

Сегодня вы в совершенстве будете владеть искусством соблазнения! Чтобы завоевывать сердца, вам не обязательно строить хитроумные планы или выставлять напоказ свои достоинства.



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