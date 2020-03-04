Гороскоп на 4 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 4 марта – период растущей Луны. Звезды советуют посвятить день сну, потреблению пищи и прочим простым, неутомительным и надежным способам запасти энергию. Ее потребуется очень много и в самое ближайшее время, так что аккумулируйте, пока есть возможность.



Овны

Сегодня можно попытаться изменить в жизни то, что вас не устраивает. Однако подчеркнуто резких перемен и открытой конфронтации следует избегать.







Тельцы

Сейчас любые перемены будут в тему, к лучшему и к лицу. Главное, если уж задумали новый проект, не пугайтесь на первых шагах и не отступайте с невнятными извинениями.



Близнецы

Все, что сегодня будет происходить, следует внимательно рассмотреть и тщательно осмыслить, ибо это будет иметь немаловажное значение в самое ближайшее время.



Раки

Сегодня, заходя в магазин, расплачивайтесь сперва за то, что вам остро необходимо, а не за то, что хотите. Ваш бюджет обеих категорий может и не вместить.



Львы

Старые и проверенные методы не помогут вам преодолеть возникшие препятствия. Решить все проблемы и снова оказаться на высоте поможет только полная уверенность в себе.



Девы

Сегодня вам могут поступить интересные предложения в профессиональной сфере. Прежде чем отрезать, семь раз отмерьте - возьмите таймаут и принимайте решение в конце дня.



Весы

Смело берите инициативу в собственные руки. Если выберете выжидательную позицию, день пролетит без особых событий.



Скорпионы

Сегодня у вас будет превосходное настроение, благодаря которому вы сумеете с легкостью справиться со всеми навалившимися делами. Все получится!



Стрельцы

Сейчас вы склонны принимать решения под влиянием эмоций. Попросите близких людей и коллег быть к вам снисходительнее.









Козероги

Сегодня вы станете рассеянными, потому вам, возможно, обеспечена путаница и сбои в работе. Не стоит брать на себя слишком много ответственности, лучше отдохните и хорошо проведите время.



Водолеи

Сопротивляйтесь, если вас пытаются заставить действовать в спешке. Через некоторое время, очнувшись и восстановив способность здраво мыслить, вы увидите, что вас могли втянуть в авантюру.



Рыбы

Будьте осторожны с заигрыванием с противоположным полом. Сейчас есть риск пополнить ряды несчастных влюбленных, которые могут устроить вам легкие неприятности.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram