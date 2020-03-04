Гороскоп на 4 марта 2020 года для всех знаков зодиака
Сегодня, 4 марта – период растущей Луны. Звезды советуют посвятить день сну, потреблению пищи и прочим простым, неутомительным и надежным способам запасти энергию. Ее потребуется очень много и в самое ближайшее время, так что аккумулируйте, пока есть возможность.
Овны
Сегодня можно попытаться изменить в жизни то, что вас не устраивает. Однако подчеркнуто резких перемен и открытой конфронтации следует избегать.
Тельцы
Сейчас любые перемены будут в тему, к лучшему и к лицу. Главное, если уж задумали новый проект, не пугайтесь на первых шагах и не отступайте с невнятными извинениями.
Близнецы
Все, что сегодня будет происходить, следует внимательно рассмотреть и тщательно осмыслить, ибо это будет иметь немаловажное значение в самое ближайшее время.
Раки
Сегодня, заходя в магазин, расплачивайтесь сперва за то, что вам остро необходимо, а не за то, что хотите. Ваш бюджет обеих категорий может и не вместить.
Львы
Старые и проверенные методы не помогут вам преодолеть возникшие препятствия. Решить все проблемы и снова оказаться на высоте поможет только полная уверенность в себе.
Девы
Сегодня вам могут поступить интересные предложения в профессиональной сфере. Прежде чем отрезать, семь раз отмерьте - возьмите таймаут и принимайте решение в конце дня.
Весы
Смело берите инициативу в собственные руки. Если выберете выжидательную позицию, день пролетит без особых событий.
Скорпионы
Сегодня у вас будет превосходное настроение, благодаря которому вы сумеете с легкостью справиться со всеми навалившимися делами. Все получится!
Стрельцы
Сейчас вы склонны принимать решения под влиянием эмоций. Попросите близких людей и коллег быть к вам снисходительнее.
Козероги
Сегодня вы станете рассеянными, потому вам, возможно, обеспечена путаница и сбои в работе. Не стоит брать на себя слишком много ответственности, лучше отдохните и хорошо проведите время.
Водолеи
Сопротивляйтесь, если вас пытаются заставить действовать в спешке. Через некоторое время, очнувшись и восстановив способность здраво мыслить, вы увидите, что вас могли втянуть в авантюру.
Рыбы
Будьте осторожны с заигрыванием с противоположным полом. Сейчас есть риск пополнить ряды несчастных влюбленных, которые могут устроить вам легкие неприятности.
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