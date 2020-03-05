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Гороскоп на 5 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 05.03.20
Просмотров: 74
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 5 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 5 марта – период растущей Луны. Витающий в воздухе ветер перемен грозится задеть вас своим нежным крылышком. Постарайтесь не дать ему оторвать вас от земли.

Овны
Вы не должны упускать благоприятных шансов, которые подарит вам судьба в этот день. Все будет получаться легко, как бы само собой.

Тельцы
Отойдите немножко в сторонку, чтоб вас не ушибло удачей. Успех планируется особо крупногабаритный, специфической формы и не совсем традиционного содержания.

Близнецы
Лучше промолчать, чем сказать лишнее. Удача сегодня будет с вами до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете.

Раки
Вы пока далеки от верного решения, но можете утешать себя сознанием того, что находитесь на правильном пути. Не доверяйте тому, что кажется очевидным.

Львы
Сегодняшний день может оказаться неприятным. Вы можете обнаружить, что довольно близкий вам человек не заслуживает того доверия, которое вы ему оказывали.

Девы
Если срочно не придумать что-то новенькое и оригинальное, то проект, над которым вы так усердно работаете, может потерпеть полное фиаско. Постарайтесь найти неординарное решение, которое сразу же привлечет внимание к вашему делу.

Весы
Сегодня вы можете обжечься, приняв важное решение без должного анализа. Сосредоточьтесь на деталях и обождите короткое время - решать вопросы рекомендуется на холодную голову.

Скорпионы
Обсудите свои проблемы с тем, кому доверяете. Может быть, они имеют очень простое решение, не замечаемое вами в силу своей очевидности.

Стрельцы
Перед тем как что-либо предпринять, все как следует обдумайте. Сейчас решение вопросов нельзя пускать на самотек.

Козероги
Чрезмерная занятость делает из вас слишком раздражительного человека. Пожалейте и себя, и окружающих: найдите золотую середину между делами и отдыхом, благодаря чему всем будет комфортно.

Водолеи
Никаких эмоциональных всплесков быть не должно, если вы сами себе их не устроите. А испортить всем вокруг настроение у вас, при желании, получится с легкостью.

Рыбы
Постарайтесь сосредоточиться на себе и поддерживать в себе боевой дух. Сегодня вы способны на безумные поступки.


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