Гороскоп на 6 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 6 марта – период растущей Луны. Звезды советуют прислушиваться к интуиции. Если же она вдруг откажется работать, постарайтесь воспользоваться способностями кого-либо из родственников или знакомых.



Овны

Выполняйте любые дела не спеша, а главное – обдуманно. Сегодня есть шанс рассчитывать на хороший результат.







Тельцы

Не стоит удивляться, если почувствуете болезненное состояние: вы потратили слишком много сил на выполнение определенных обязательств. Позаботьтесь о себе и о том, чтобы сегодня вас окружали тепло и уют.



Близнецы

Хорошее настроение и оптимизм позволяют вам спокойно смотреть в будущее. Просто отключитесь и оставьте будничные заботы позади.



Раки

Не жалейте времени для проработки отчета. Потрудитесь хотя бы для того, чтобы он оказался логичным - как бы вас за руку на несоответствиях не поймали.



Львы

Вы привыкли быть в центре внимания, так что вам не составит труда вновь оказаться на первых ролях. Не удивляйтесь, что коллеги начнут вам завидовать.



Девы

Вам могут предоставить счет за вашу независимость и бескомпромиссность. Не позвольте тому, кто это сделает, заметить свое неудовольствие и, боже упаси, сожаление по этому поводу.



Весы

Меньше сопротивляйтесь обстоятельствам. Оправданный альтруизм впоследствии обернется расширением круга знакомств и ростом числа единомышленников.



Скорпионы

Грядет хорошее время для расширения ранее начатой деятельности. Идите в том же направлении – удача уже не за горами.



Стрельцы

Новые дела лучше не начинать. Старайтесь больше отдыхать и не нагружать себя излишними проблемами.









Козероги

День располагает к коллективной деятельности в любом ее проявлении, но особенно — если ее отдельные элементы и процессы отлично друг с другом синхронизированы и проверены временем.



Водолеи

Сейчас велика опасность набрать лишний вес. Пейте больше воды и меньше ешьте мучного.



Рыбы

В данный период вы наделены достаточной силой, и главной вашей задачей будет решить, куда ее направить.



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