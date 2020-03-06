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Гороскоп на 6 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 06.03.20
Просмотров: 45
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 6 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 6 марта – период растущей Луны. Звезды советуют прислушиваться к интуиции. Если же она вдруг откажется работать, постарайтесь воспользоваться способностями кого-либо из родственников или знакомых.

Овны
Выполняйте любые дела не спеша, а главное – обдуманно. Сегодня есть шанс рассчитывать на хороший результат.

Тельцы
Не стоит удивляться, если почувствуете болезненное состояние: вы потратили слишком много сил на выполнение определенных обязательств. Позаботьтесь о себе и о том, чтобы сегодня вас окружали тепло и уют.

Близнецы
Хорошее настроение и оптимизм позволяют вам спокойно смотреть в будущее. Просто отключитесь и оставьте будничные заботы позади.

Раки
Не жалейте времени для проработки отчета. Потрудитесь хотя бы для того, чтобы он оказался логичным - как бы вас за руку на несоответствиях не поймали.

Львы
Вы привыкли быть в центре внимания, так что вам не составит труда вновь оказаться на первых ролях. Не удивляйтесь, что коллеги начнут вам завидовать.

Девы
Вам могут предоставить счет за вашу независимость и бескомпромиссность. Не позвольте тому, кто это сделает, заметить свое неудовольствие и, боже упаси, сожаление по этому поводу.

Весы
Меньше сопротивляйтесь обстоятельствам. Оправданный альтруизм впоследствии обернется расширением круга знакомств и ростом числа единомышленников.

Скорпионы
Грядет хорошее время для расширения ранее начатой деятельности. Идите в том же направлении – удача уже не за горами.

Стрельцы
Новые дела лучше не начинать. Старайтесь больше отдыхать и не нагружать себя излишними проблемами.

Козероги
День располагает к коллективной деятельности в любом ее проявлении, но особенно — если ее отдельные элементы и процессы отлично друг с другом синхронизированы и проверены временем.

Водолеи
Сейчас велика опасность набрать лишний вес. Пейте больше воды и меньше ешьте мучного.

Рыбы
В данный период вы наделены достаточной силой, и главной вашей задачей будет решить, куда ее направить.


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