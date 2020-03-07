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Гороскоп на 7 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 07.03.20
Просмотров: 112
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 7 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 7 марта – период растущей Луны. Звезды советуют браться за новые проекты и дела, ведь препятствий для их реализации просто нет. Если вы сегодня не получите желаемого, то винить в этом придется исключительно себя самого.

Овны
Наконец черная туча перестала висеть над вашей головой, но это, увы, не значит, что все закончится благополучно. Вы рискуете не приобрести, а потерять то, к чему стремились.

Тельцы
Удачный день для достижений цели и совместной работы с друзьями, семьей или коллегами. Постарайтесь доделать дела, ибо позже они могут свалиться на вашу голову в двойном размере и с жутко ограниченным дедлайном.

Близнецы
Сейчас вас будет окружать особенно положительная аура, которая исходит изнутри и позволяет спокойно реагировать на многие раздражающие факторы. Поэтому ваше общество радует ваших друзей и знакомых.

Раки
Выделите время для своего здоровья. Сейчас вы сможете накопить силы, которые понадобятся вам в более трудные времена.

Львы
Вам будет поступать немало предложений, но прежде чем их принимать, взвесьте все «за» и «против». Будьте аккуратнее в финансовых вопросах.

Девы
Сегодня вы будете максимально экстравагантны и непредсказуемы. Окружающие не будут понимать, что вы сделаете в следующую минуту, поэтому будут находиться в постоянном предвкушении чего-то изысканного и особенного.

Весы
Возможно, представится шанс по-новому взглянуть на давно знакомого человека и увидеть его с неожиданной стороны. Последствия этого дня надолго останутся в памяти.

Скорпионы
Грядет пора перехода на новый уровень жизни. Самое время отложить в сторону повседневную рутину и задуматься, какая сфера жизни нуждается в улучшении.

Стрельцы
Этот период подходит для активных действий и расширения круга деловых знакомств. Вы можете получить интересное предложение.

Козероги
Излишний оптимизм может покоробить близких вам людей. Не стоит на все их фразы о том, как им плохо, безапелляционно заявлять, что жизнь прекрасна.

Водолеи
Используйте интуицию, чтобы укрепить свое положение в обществе. Сохраняйте бдительность, чтобы не упустить заманчивый шанс.

Рыбы
Не перекладывайте обязанности на других людей. Будьте ответственными, и в конце дня вас ждет приятный сюрприз.


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