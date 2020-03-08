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Гороскоп на 8 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 08.03.20
Просмотров: 60
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 8 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Звезды наделяют энергичностью, верой в себя и удачливостью.

Овен
С самого утра Овен с головой уйдет в работу, и вынырнуть ему будет нелегко. Он будет настолько сосредоточен, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах ему помешать.

Телец
У Тельца неожиданно для него самого могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.

Близнецы
Близнецы рискуют столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес. Звезды гороскопа советуют им собрать в кулак все свои силы, не уступая завоеванных позиций.

Рак
В делах Раку может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки.

Лев
Девизом жизни Льва станет безапелляционное «Я сам!». Звезды гороскопа не склоняют его к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними.

Дева
Секрет успеха Девы кроется в ее умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. Она спокойно сможет совершать подвиги руками окружающих.

Весы
Весам могут поручить дела, с которыми они боятся не справиться. Такая неуверенность в себе может плохо сказаться на результате, поэтому звезды предлагают Весам набраться решимости.

Скорпион
Энтузиазма Скорпиону не занимать! Он будет по-настоящему увлечен тем, что делает, даже если его участок работ касается далеко не самых важных вещей.

Стрелец
Главной движущей силой Стрельца станут амбиции. Ему недостаточно просто справляться с делами – ему нужно делать все лучше всех и так, чтобы это заметили.

Козерог
Козерог будет особенно тяготиться рутиной. Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды гороскопа советуют Козерогу встряхнуться и что-либо поменять.

Водолей
От Водолея потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу! Если он не сумеет проявить решительность, окружающие оттеснят его на второй план.

Рыбы
Успех Рыб напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот – набрав хорошую скорость, Рыбы обнаружат, что любое дело спорится в их руках.


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