Гороскоп на 8 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Звезды наделяют энергичностью, верой в себя и удачливостью.



Овен

С самого утра Овен с головой уйдет в работу, и вынырнуть ему будет нелегко. Он будет настолько сосредоточен, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах ему помешать.







Телец

У Тельца неожиданно для него самого могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.



Близнецы

Близнецы рискуют столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес. Звезды гороскопа советуют им собрать в кулак все свои силы, не уступая завоеванных позиций.



Рак

В делах Раку может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки.



Лев

Девизом жизни Льва станет безапелляционное «Я сам!». Звезды гороскопа не склоняют его к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними.



Дева

Секрет успеха Девы кроется в ее умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. Она спокойно сможет совершать подвиги руками окружающих.



Весы

Весам могут поручить дела, с которыми они боятся не справиться. Такая неуверенность в себе может плохо сказаться на результате, поэтому звезды предлагают Весам набраться решимости.



Скорпион

Энтузиазма Скорпиону не занимать! Он будет по-настоящему увлечен тем, что делает, даже если его участок работ касается далеко не самых важных вещей.



Стрелец

Главной движущей силой Стрельца станут амбиции. Ему недостаточно просто справляться с делами – ему нужно делать все лучше всех и так, чтобы это заметили.









Козерог

Козерог будет особенно тяготиться рутиной. Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды гороскопа советуют Козерогу встряхнуться и что-либо поменять.



Водолей

От Водолея потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу! Если он не сумеет проявить решительность, окружающие оттеснят его на второй план.



Рыбы

Успех Рыб напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот – набрав хорошую скорость, Рыбы обнаружат, что любое дело спорится в их руках.



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