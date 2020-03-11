Гороскоп на 11 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 11 марта – период убывающей Луны. Звезды советуют оставаться начеку и не обсуждать свои чувства с не слишком заинтересованным человеком. Для этого наступил не самый подходящий момент.



Овны

Сегодня поступок близкого человека заставит вас им гордиться. Вы увидите его в новом свете, и будете приятно этим поражены.







Тельцы

Сегодня вы прочны как скала во время шторма, поэтому в вас будут часто искать защиту и успокоение. Вы будете очень терпеливы и найдете вовремя нужные слова, чтобы быстро вернуть в чувства пострадавшего человека.



Близнецы

Вопреки сложившейся тенденции сегодня вам удастся сохранять спокойствие и невозмутимость даже в особенно напряженные моменты. Продолжайте в том же духе.



Раки

Сегодня ваш любовный опыт может оказаться для кого-то очень полезным. Не стесняйтесь давать советы знакомым или друзьям - особенно если они вас попросят.



Львы

Расслабьтесь после бурной деятельности и насладитесь ее плодами. Наверняка сегодня вас будут хвалить, ведь это заслуженно и справедливо.



Девы

В этот день предстоит несколько ярких, праздничных мероприятий. Сходить стоит хотя бы потому, что там вы встретите людей, общение с которыми будет для вас полезно.



Весы

Рассмотрите возможность для реализации своих давних замыслов. Это хороший момент для завершения подготовительного периода и перехода к конкретным действиям.



Скорпионы

От вас могут потребоваться быстрые и оригинальные решения. Если они будут верные, то они могут изменить вашу жизнь к лучшему.



Стрельцы

В деловом отношении период будет результативным. Но не идите на поводу у эмоций и не принимайте поспешных решений.









Козероги

Сегодня вы сможете успешно расширить собственный кругозор и удовлетворить исследовательский потенциал. Удачный момент для учебы, самообразования, научных изысканий, а также чтения книги посещения культурных мероприятий в свободное время.



Водолеи

Сегодня вашей второй половинке будет не хватать любви и искренности. Не стесняйтесь проявлять чувства, которые, к тому же, так необходимы вам обоим.



Рыбы

Постарайтесь не волноваться по пустякам. Физическая работа или занятия спортом помогут восстановить душевный покой и повысить жизненный тонус.



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