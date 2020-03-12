Гороскоп на 12 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 12 марта – фаза убывающей Луны. Звезды сообщают, что грядущие перемены либо не затронут вас, либо изменят ваше положение к лучшему. Не сопротивляйтесь им.



Овны

Данный период может оказаться для вас достаточно трудным. Не стоит принимать все близко к сердцу, постарайтесь найти для себя приятные занятия.







Тельцы

В вас проснется желание мериться силой духа с обществом. Принимайте участие в дружеских дискуссиях, что позволит вам познать что-то новое или найти решение какой-то проблемы.



Близнецы

Откажитесь от новых знакомств и навязанной работы. Отложите на более благоприятный день все дела и проведите время в свое удовольствие.



Раки

Смело беритесь за самые различные дела. У вас достаточно энергии для того, чтобы в кратчайшее время добиться максимального успеха.



Львы

В общении сейчас необходимо контролировать свои эмоции. День как раз подходит для визита к специалисту, тем более, если вас начали беспокоить какие-либо проблемы.



Девы

Сейчас у вас есть возможность добиться успеха во всем. Но лучше, если вы расставите приоритеты и будете подходить к задачам последовательно.



Весы

Сейчас подходящее время для начала совместной жизни, заключения договоров, сделок и соглашений. Возможно, появятся шансы завести и укрепить дружбу с интересными людьми.



Скорпионы

Если поступят новые предложения, дайте себе время собраться с мыслями и оценить перспективы. Главное – не торопиться.



Стрельцы

Не рассеивайте свою энергию, делайте больше полезных дел. Свободное время желательно наполнить дружеским общением.









Козероги

Сегодня все дела будут проходить тяжело и тягуче. Стоит проявить внимательность, дабы не наделать серьезных ошибок.



Водолеи

Сейчас вам следует заняться планированием своего скорого будущего. Это занятие будет проходить легко, однако за воплощение идей в жизнь в этот день лучше не браться.



Рыбы

Вы многое успеете сделать, если не будете ставить перед собой чересчур сложные задачи. Идите самыми легкими путями.





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