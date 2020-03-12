Гороскоп на 12 марта 2020 года для всех знаков зодиака
Сегодня, 12 марта – фаза убывающей Луны. Звезды сообщают, что грядущие перемены либо не затронут вас, либо изменят ваше положение к лучшему. Не сопротивляйтесь им.
Овны
Данный период может оказаться для вас достаточно трудным. Не стоит принимать все близко к сердцу, постарайтесь найти для себя приятные занятия.
Тельцы
В вас проснется желание мериться силой духа с обществом. Принимайте участие в дружеских дискуссиях, что позволит вам познать что-то новое или найти решение какой-то проблемы.
Близнецы
Откажитесь от новых знакомств и навязанной работы. Отложите на более благоприятный день все дела и проведите время в свое удовольствие.
Раки
Смело беритесь за самые различные дела. У вас достаточно энергии для того, чтобы в кратчайшее время добиться максимального успеха.
Львы
В общении сейчас необходимо контролировать свои эмоции. День как раз подходит для визита к специалисту, тем более, если вас начали беспокоить какие-либо проблемы.
Девы
Сейчас у вас есть возможность добиться успеха во всем. Но лучше, если вы расставите приоритеты и будете подходить к задачам последовательно.
Весы
Сейчас подходящее время для начала совместной жизни, заключения договоров, сделок и соглашений. Возможно, появятся шансы завести и укрепить дружбу с интересными людьми.
Скорпионы
Если поступят новые предложения, дайте себе время собраться с мыслями и оценить перспективы. Главное – не торопиться.
Стрельцы
Не рассеивайте свою энергию, делайте больше полезных дел. Свободное время желательно наполнить дружеским общением.
Козероги
Сегодня все дела будут проходить тяжело и тягуче. Стоит проявить внимательность, дабы не наделать серьезных ошибок.
Водолеи
Сейчас вам следует заняться планированием своего скорого будущего. Это занятие будет проходить легко, однако за воплощение идей в жизнь в этот день лучше не браться.
Рыбы
Вы многое успеете сделать, если не будете ставить перед собой чересчур сложные задачи. Идите самыми легкими путями.
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