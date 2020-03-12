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Гороскоп на 12 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 12.03.20
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Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 12 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 12 марта – фаза убывающей Луны. Звезды сообщают, что грядущие перемены либо не затронут вас, либо изменят ваше положение к лучшему. Не сопротивляйтесь им. 

Овны
Данный период может оказаться для вас достаточно трудным. Не стоит принимать все близко к сердцу, постарайтесь найти для себя приятные занятия.

Тельцы
В вас проснется желание мериться силой духа с обществом. Принимайте участие в дружеских дискуссиях, что позволит вам познать что-то новое или найти решение какой-то проблемы.

Близнецы
Откажитесь от новых знакомств и навязанной работы. Отложите на более благоприятный день все дела и проведите время в свое удовольствие.

Раки
Смело беритесь за самые различные дела. У вас достаточно энергии для того, чтобы в кратчайшее время добиться максимального успеха.

Львы
В общении сейчас необходимо контролировать свои эмоции. День как раз подходит для визита к специалисту, тем более, если вас начали беспокоить какие-либо проблемы.

Девы
Сейчас у вас есть возможность добиться успеха во всем. Но лучше, если вы расставите приоритеты и будете подходить к задачам последовательно.

Весы
Сейчас подходящее время для начала совместной жизни, заключения договоров, сделок и соглашений. Возможно, появятся шансы завести и укрепить дружбу с интересными людьми.

Скорпионы
Если поступят новые предложения, дайте себе время собраться с мыслями и оценить перспективы. Главное – не торопиться.  

Стрельцы
Не рассеивайте свою энергию, делайте больше полезных дел. Свободное время желательно наполнить дружеским общением.

Козероги
Сегодня все дела будут проходить тяжело и тягуче. Стоит проявить внимательность, дабы не наделать серьезных ошибок.

Водолеи
Сейчас вам следует заняться планированием своего скорого будущего. Это занятие будет проходить легко, однако за воплощение идей в жизнь в этот день лучше не браться.

Рыбы
Вы многое успеете сделать, если не будете ставить перед собой чересчур сложные задачи. Идите самыми легкими путями.


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