Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Гороскоп на 17 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 17 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 17.03.20
Просмотров: 84
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
Комментарии (0)
Гороскоп на 17 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 17 марта – период убывающей Луны. звезды рекомендуют использовать любой шанс для новых начинаний и действовать на этом пути как можно более решительно. Инициативность, уверенность в себе и активность помогут справиться с задачами дня.

Овны
Сегодня ваша мотивация может быть несколько подорвана ощущением беспокойства и нервозности. Вы можете противостоять этому, дав себе возможность отдохнуть и расслабиться.



Тельцы
В этот день вряд ли вам захочется трудиться. А причина кроется в том, что ваша голова будет заполнена любыми мыслями, только не о работе.

Близнецы
Подходящий день для того, чтобы начать генеральное наступление на одну из своих слабостей. Знать бы только, на какую именно...

Раки
Хороший день для подведения итогов. Необходимо просто подумать, почему результаты получились именно такими, и прийти к каким-то определенным выводам.

Львы
Соберите все свои эмоции и бросьте их на борьбу с текущим делом. Больше они все равно ни на что не годятся.

Девы
Не беритесь за дела, которые связаны с риском. В этот день вам рекомендуется заниматься рутинными обязанностями.

Весы
День располагает к оказанию посильной помощи нуждающимся, поддержке близких. Не исключено в этой связи, что собственные планы в этот день могут быть расстроены.

Скорпионы
Сейчас нельзя принимать участие в авантюрных мероприятиях. Будьте внимательны к родным.

Стрельцы
Не самое лучшее время решать финансовые вопросы и брать деньги в долг. Занимайтесь делами, которые не требуют серьезных усилий.



Козероги
Если вы не можете отложить определенные дела «в долгий ящик», заручитесь поддержкой близких людей. Только с их помощью можно будет завершить все начатое.

Водолеи
Воздержитесь от излишней конфликтности. Уделите больше внимания точке зрения собеседника и, если невозможно пойти на уступки, просто прекратите спор.

Рыбы
Грядет удачное время для расширения ранее начатой деятельности. Идите в том же направлении и у вас все получится.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

Гороскоп на 16 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 16 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 4 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 4 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 15 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 15 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 26 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 26 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 29 декабря 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 29 декабря 2018 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 21 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 21 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 20 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 20 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 13 марта 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 13 марта 2020 года для всех знаков зодиака
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: