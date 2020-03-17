Гороскоп на 17 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 17 марта – период убывающей Луны. звезды рекомендуют использовать любой шанс для новых начинаний и действовать на этом пути как можно более решительно. Инициативность, уверенность в себе и активность помогут справиться с задачами дня.



Овны

Сегодня ваша мотивация может быть несколько подорвана ощущением беспокойства и нервозности. Вы можете противостоять этому, дав себе возможность отдохнуть и расслабиться.







Тельцы

В этот день вряд ли вам захочется трудиться. А причина кроется в том, что ваша голова будет заполнена любыми мыслями, только не о работе.



Близнецы

Подходящий день для того, чтобы начать генеральное наступление на одну из своих слабостей. Знать бы только, на какую именно...



Раки

Хороший день для подведения итогов. Необходимо просто подумать, почему результаты получились именно такими, и прийти к каким-то определенным выводам.



Львы

Соберите все свои эмоции и бросьте их на борьбу с текущим делом. Больше они все равно ни на что не годятся.



Девы

Не беритесь за дела, которые связаны с риском. В этот день вам рекомендуется заниматься рутинными обязанностями.



Весы

День располагает к оказанию посильной помощи нуждающимся, поддержке близких. Не исключено в этой связи, что собственные планы в этот день могут быть расстроены.



Скорпионы

Сейчас нельзя принимать участие в авантюрных мероприятиях. Будьте внимательны к родным.



Стрельцы

Не самое лучшее время решать финансовые вопросы и брать деньги в долг. Занимайтесь делами, которые не требуют серьезных усилий.









Козероги

Если вы не можете отложить определенные дела «в долгий ящик», заручитесь поддержкой близких людей. Только с их помощью можно будет завершить все начатое.



Водолеи

Воздержитесь от излишней конфликтности. Уделите больше внимания точке зрения собеседника и, если невозможно пойти на уступки, просто прекратите спор.



Рыбы

Грядет удачное время для расширения ранее начатой деятельности. Идите в том же направлении и у вас все получится.





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