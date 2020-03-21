Гороскоп на 21 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 21 марта – период убывающей Луны. Звезды рекомендуют заниматься преимущественно своими делами, благо их всегда предостаточно. Незачем взваливать на себя еще и чужие.



Овны

Сегодня исключительно благоприятный день для того, чтобы, не тратя значительных сил и средств, умудриться достигнуть желаемого и даже успеть немного возгордиться собственными успехами.







Тельцы

Благодаря вашим друзьям, у вас появится реальная возможность сотворить нечто новое и необычное. Попытайтесь, но не забывайте об осторожности - мало ли что создадите.



Близнецы

Сейчас у вас не будет преград в общении с окружающими. Если сознательно относиться к этому факту, то вы сможете завязать хорошие и долгие дружеские отношения.



Раки

Смело воплощайте в жизнь свои самые невероятные идеи. Задуманное обязательно исполнится, главное - не идите на поводу у других.



Львы

Отношения с партнером выйдут на новый уровень - станут более доверительными. Попробуйте его попросить о том, о чем раньше не решались.



Девы

Начало дня будет омрачено тем, что вам придется вплотную заняться домашними хлопотами. Все встанет на свои места благодаря легкости вашего характера, но выходной все-таки будет потерян.



Весы

Сосредоточьтесь на решении текущих проблем и планировании ближайшего будущего. Используйте любую возможность для освоения новых навыков и расширения кругозора.



Скорпионы

Сегодня вам противопоказана поспешность в принятии решений. Возможны досадные недоразумения с окружающими.



Стрельцы

Не обещайте никому свою помощь, пока не разберетесь в ситуации. Иначе могут возникнуть обиды и даже конфликты.









Козероги

Настало время серьезных действий, даже если в вас преобладает чувство лени. Используйте любую возможность для реализации творческого потенциала — в том числе, в самых обыденных делах — и общения с единомышленниками.



Водолеи

Если этот день вы провели на ногах, то не забудьте вечером принять контрастный душ, обливаясь попеременно горячей и холодной водой. Это поможет вам избавиться от чувства усталости и улучшить циркуляцию крови.



Рыбы

От вас могут потребоваться быстрые и оригинальные решения. Если они будут верные, то изменят вашу жизнь к лучшему.





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