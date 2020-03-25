Гороскоп на 25 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 25 марта – фаза убывающей Луны. Звезды советуют отправиться в места, где можно понаблюдать за поведением и отношениями людей — это позволит понять многое о самом себе и своей жизни.



Овны

Ваш структурированный подход к работе начинает тяготить коллег. Даже если это нелегко, постарайтесь сохранять спокойствие и тщательно обдумывайте свои действия.







Тельцы

Сегодня вы вдруг поймете, что у вас больше друзей, чем обычно. Эти впечатления связаны с тем, что вы научитесь лучше ладить с окружающими. Можно извлечь из этого пользу.



Близнецы

Сегодня вы можете ощущать абсолютную гармонию внутри себя. Даже окружающие заметят это по хорошему образу действий.



Раки

Период может стать удачным для покупок, поэтому не откладывайте походы по магазинам надолго. Это поможет поднять настроение не только себе, но и членам семьи.



Львы

Даже с самыми несговорчивыми и сложными людьми вы сможете найти общий язык. Так что именно сейчас нужно решать споры и обсуждать сложности.



Девы

Сейчас вам стоит найти золотую середину между желаниями любить и быть любимым. Рекомендуется искать успокоения, уверенности и опоры.



Весы

Вам будет поступать немало предложений, но прежде чем их принимать, взвесьте все «за» и «против». Будьте аккуратнее в финансовых вопросах.



Скорпионы

Стоит приступить к исполнению своих желаний. Звезды советуют выбрать цель и продумать шаги для ее реализации.



Стрельцы

Займитесь построением планов на будущее. Общение с близкими людьми зарядит вас позитивной энергией.









Козероги

Старайтесь глубже проникнуть в суть происходящего. Это позволит повысить эффективность ваших действий и укрепить личный авторитет.



Водолеи

Сегодня вы примерите на себя роль наблюдателя. День не будет склонять к активной деятельности и общению, напротив, захочется отойти в сторону и созерцать происходящее вокруг.



Рыбы

Если поступят новые предложения, дайте себе время собраться с мыслями и оценить перспективы. Главное – не торопиться.





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