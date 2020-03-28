Гороскоп на 28 марта 2020 года для всех знаков зодиака
Сегодня, 28 марта – фаза растущей Луны. Звезды рекомендуют пересмотреть свои взгляды на некоторых людей в вашей жизни. Стоит приглядеться к ним лучше и вы, возможно, перейдете на новый этап отношений.
Овны
Проходите лечебные и профилактические процедуры. Пробуйте на себе что-то новое, более деловое. Вам нужно подчеркнуть новый статус.
Тельцы
Удачный день для встречи с друзьями или второй половинкой. Вы наконец-то добьетесь понимания от окружающих.
Близнецы
В личной жизни узнаются секреты, сможете поговорить по душам. Вас смогу понять и успокоить. Пора сказать, о чем давно утаиваете.
Раки
Занимайтесь общественными делами. Сейчас хорошее время для того, чтобы стать частью нового общества или общественного движения.
Львы
Ваша новая технология и идея приведет к успеху, и вы сможете завоевать авторитет коллег. Не бойтесь браться за сложную задачу.
Девы
Вы достигните высоких результатов в своем хобби или своей работе. Приложите максимум усилий, чтобы сегодня ваш план сработал.
Весы
С близкими людьми будут благоприятные перемены. У вас возрастет уровень доверия и понимания. Поговорите по душам с кем давно хотелось.
Скорпионы
Отличное время для получения знаний. Появятся новые мысли и идеи, поэтому не забудьте все сохранить.
Стрельцы
Пробуйте себя в чем-то новом, и вы обнаружите необычный талант. Не говорите себе «не смогу». Творческие люди придумают шедевр.
Козероги
Хороший день для знакомства. Вы откроете для себя новый круг людей с такими же интересами как у вас.
Водолеи
Сегодня день полный вдохновениями. Направьте энергию в творчество, это позволит вам прийти к новым идеям и, возможно, даже к новым источникам дохода.
Рыбы
Большое желание заниматься развитием общества, вам и этому миру нужны глобальные перемены. Объединитесь с единомышленниками.