Гороскоп на 28 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 28 марта – фаза растущей Луны. Звезды рекомендуют пересмотреть свои взгляды на некоторых людей в вашей жизни. Стоит приглядеться к ним лучше и вы, возможно, перейдете на новый этап отношений.



Овны

Проходите лечебные и профилактические процедуры. Пробуйте на себе что-то новое, более деловое. Вам нужно подчеркнуть новый статус.







Тельцы

Удачный день для встречи с друзьями или второй половинкой. Вы наконец-то добьетесь понимания от окружающих.



Близнецы

В личной жизни узнаются секреты, сможете поговорить по душам. Вас смогу понять и успокоить. Пора сказать, о чем давно утаиваете.



Раки

Занимайтесь общественными делами. Сейчас хорошее время для того, чтобы стать частью нового общества или общественного движения.



Львы

Ваша новая технология и идея приведет к успеху, и вы сможете завоевать авторитет коллег. Не бойтесь браться за сложную задачу.



Девы

Вы достигните высоких результатов в своем хобби или своей работе. Приложите максимум усилий, чтобы сегодня ваш план сработал.



Весы

С близкими людьми будут благоприятные перемены. У вас возрастет уровень доверия и понимания. Поговорите по душам с кем давно хотелось.



Скорпионы

Отличное время для получения знаний. Появятся новые мысли и идеи, поэтому не забудьте все сохранить.



Стрельцы

Пробуйте себя в чем-то новом, и вы обнаружите необычный талант. Не говорите себе «не смогу». Творческие люди придумают шедевр.









Козероги

Хороший день для знакомства. Вы откроете для себя новый круг людей с такими же интересами как у вас.



Водолеи

Сегодня день полный вдохновениями. Направьте энергию в творчество, это позволит вам прийти к новым идеям и, возможно, даже к новым источникам дохода.



Рыбы

Большое желание заниматься развитием общества, вам и этому миру нужны глобальные перемены. Объединитесь с единомышленниками.





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