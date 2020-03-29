Гороскоп на 29 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 29 марта, лучше всем знакам пересмотреть свои приоритеты. Лучше больше находиться дома и заниматься саморазвитием – слушать себя, свои желания и сердце. Отчаиваться и унывать не стоит, впереди еще целая жизнь, нужно ею наслаждаться.



Овны

Харизматичность и непосредственность – ваши сильные стороны. Пользуйтесь ими, очаровывайте и завоевывайте. Иногда лучше поиграть и повернуть ситуацию в свою пользу.







Тельцы

Хватит уже серьезности, уныния и занудства. Взбодритесь и начинайте жить. Звезды игриво намекают, что сейчас стоит завести роман. А если вы уже в отношениях, постарайтесь стряхнуть с них пыль и обновить.



Близнецы

Человек молод, пока учится, поэтому, если вы не хотите превратиться в дряхлого старика, самое время начать изучать что-то новое. Что именно? Так это знать лучше только вам.



Раки

Не ищите у себя болезни и не загоняйте себя стрессами. Расслабьтесь уже, честное слово. Выгоните себя из кровати и начните двигаться, делать дела.



Львы

Задумывать что-то глобальное не стоит, а вот мелкие дела уже не терпят. Выспитесь, займитесь генеральной уборкой, переберите шкаф, отправьте сообщение, до которого никак не доходили руки.



Девы

Тут особо даже ничего и не скажешь, пора подумать о высоком. Когда все давно разложено по порядку, а в голове раздрай, то идеально просто банально успокоиться и помедитировать.



Весы

Пора себя ограничить. Речь идет, конечно, не о еде (о ней, на самом деле, тоже). Просто не позволяйте себе распускаться.



Скорпионы

Цените время, которое вы можете провести со своими близкими. Старайтесь им почаще звонить и уделять внимание, не расстраивайтесь и не злитесь на них по пустякам.



Стрельцы

Сегодня вас ожидает сюрприз, который, возможно, перевернет всю вашу жизнь. Честно сказать, звезды ничего определенного не говорят, и прочитать знаки очень сложно. Может быть сегодня вас ничего особенного и не ждет, но обязательно будет.









Козероги

Планы иногда срываются, и это абсолютно нормально. Вообще привыкнуть можно к любым условиям, поэтому не злитесь и не накручивайте себя. Все равно уже ничего не изменится.



Водолеи

Хватит слушать всякую ерунду, очистите свой разум и взвесьте факты. Будьте благоразумны и хладнокровны. Не пренебрегайте адекватными советами, следите за ситуацией.



Рыбы

Пора наладить свои онлайн-контакты. Похоже среди них затерялся кто-то важный и нужный, вам этот человек обязательно поможет в будущем.





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