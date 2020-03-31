Гороскоп на 31 марта 2020 года для всех знаков зодиака
Сегодня, 31 марта – фаза растущей Луны. Звезды предвещают общее понижение трудоспособности. Сильных последствий это не принесет, но завершать дела рано или позно все равно придется.
Овны
Благоприятное время для доверительного разговора с близкими людьми. Решится ваш давний вопрос.
Тельцы
В работе сменится стиль. Повышайте уровень ответственности за свои действия.
Близнецы
Самое время заняться самопознанием. Начните с чтения литературы и просмотра развивающих телевизионных сюжетов.
Раки
В этот период возможны конфликты и недопонимания. Будьте спокойны, ваше упорство позволит добиться уважения от окружающих.
Львы
Не бойтесь брать на себя сложную задачу, так вы сможете добиться поставленной цели в работе. Необходимо прислушиваться к интересам близких.
Девы
Эффективное время для того, чтобы заняться самообразованием, посещением курсов и мастер-классов. Вы добьетесь успеха в своем направлении.
Весы
В работе произойдут благоприятные перемены. Возможны улучшение условий труда или даже повышение заработной платы.
Скорпионы
Возникнет большая необходимость в повышении квалификации. Будьте уверены, что все происходит так, как нужно.
Стрельцы
Близкие с радостью поделятся с вами секретами успеха. Стоит только развить свою индивидуальность и выработать собственный стиль работы.
Козероги
Удачны эксперименты во внешности. Все получится так, как вы представляете в своей голове.
Водолеи
Время для отдыха и снижения активности. Вам помогут медитации или лечебные процедуры.
Рыбы
Вы окажетесь максимально полезными для общества. Возьмите ответственность в свои руки, тогда все запланированное пройдет успешно.