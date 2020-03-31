Гороскоп на 31 марта 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 31 марта – фаза растущей Луны. Звезды предвещают общее понижение трудоспособности. Сильных последствий это не принесет, но завершать дела рано или позно все равно придется.



Овны

Благоприятное время для доверительного разговора с близкими людьми. Решится ваш давний вопрос.







Тельцы

В работе сменится стиль. Повышайте уровень ответственности за свои действия.



Близнецы

Самое время заняться самопознанием. Начните с чтения литературы и просмотра развивающих телевизионных сюжетов.



Раки

В этот период возможны конфликты и недопонимания. Будьте спокойны, ваше упорство позволит добиться уважения от окружающих.



Львы

Не бойтесь брать на себя сложную задачу, так вы сможете добиться поставленной цели в работе. Необходимо прислушиваться к интересам близких.



Девы

Эффективное время для того, чтобы заняться самообразованием, посещением курсов и мастер-классов. Вы добьетесь успеха в своем направлении.



Весы

В работе произойдут благоприятные перемены. Возможны улучшение условий труда или даже повышение заработной платы.



Скорпионы

Возникнет большая необходимость в повышении квалификации. Будьте уверены, что все происходит так, как нужно.



Стрельцы

Близкие с радостью поделятся с вами секретами успеха. Стоит только развить свою индивидуальность и выработать собственный стиль работы.









Козероги

Удачны эксперименты во внешности. Все получится так, как вы представляете в своей голове.



Водолеи

Время для отдыха и снижения активности. Вам помогут медитации или лечебные процедуры.



Рыбы

Вы окажетесь максимально полезными для общества. Возьмите ответственность в свои руки, тогда все запланированное пройдет успешно.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram