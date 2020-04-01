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Гороскоп на 1 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 01.04.20
Просмотров: 173
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 1 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 1 апреля – фаза растущей Луны. Звезды рекомендуют не ограничивать поле своего зрения лишь тем, что видите. Иногда нужно и оглядываться.

Овны
Заводите полезные знакомства. Сейчас сама судьба благоволит вашему продвижению.



Тельцы
Новые связи не принесут вам ожидаемого удовольствия и оставят в душе неприятный осадок. Не ищите приключений в этот день.

Близнецы
Руководствуйтесь исключительно собственной интуицией. Только она подскажет вам, как правильно выйти из сложившейся ситуации.

Раки
Когда-то вы придумали план на будущее, по которому стараетесь жить и сейчас. Однако, в него стоит внести корректировки, так как он давно не соответствует действительности.

Львы
Сегодня вам придется пойти на некоторые жертвы, зато впоследствии ваши нынешние действия принесут весьма полезные плоды. Правда, придется подождать.

Девы
Вы смогли добиться огромных успехов за короткое время. Сейчас стоит немного расслабиться и наметить новые цели.

Весы
Побалуйте внутреннего ребенка. Купите вещь, которую вы давно хотели, устройте вечер кино, попробуйте новое для вас развлечение.

Скорпионы
Сегодня в вас проснутся лидерские качества. Можете смело начинать новые дела и вести за собой людей.

Стрельцы
Козерогу следует быть предельно осторожным в общении – не исключены недопонимания и конфликты. Самая верная тактика – включить дипломатию.



Козероги
Сегодня вам стоит посвятить время общению с людьми. Ваша коммуникабельность будет на высоте, позволяя без труда решать вопросы.

Водолеи
Смело претворяйте в жизнь любые, даже самые грандиозные, планы. Звезды гороскопа дарят вам успех в амбициозных начинаниях.

Рыбы
Вы уже давно ждете осуществления заветной мечты. Возьмите инициативу в свои руки, чтобы желанное случилось.



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