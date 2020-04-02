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Гороскоп на 2 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 02.04.20
Просмотров: 60
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 2 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 2 апреля – фаза растущей Луны. Звезды рекомендуют обратить внимание на проблему сохранения секретов. Подумайте о будущем и попытайтесь обезопасить себя от неприятностей.

Овны
Настало время забыть про нескончаемые дела. Наслаждайтесь сегодняшним днем и восполняйте свои силы перед очередным рывком. 



Тельцы
Совместная деятельность не только улучшает отношения, но и поднимает настроение. Попробуйте подключить близких к процессу уборки или готовки, и сами все поймете.

Близнецы
Вам нужно вдохновение для свершения великих дел. Оглянитесь вокруг: быть может, необходимые эмоции таятся в самых удивительных местах.

Раки
Сегодня вы можете почувствовать себя эмоционально уязвимым и подавленным. Держите свои переживания при себе - это поможет вам залечить все былые душевные раны.

Львы
Вы склонны взваливать на свои плечи ношу гораздо более тяжкую, чем следовало бы. Когда, наконец, наступит долгожданный перекур, подумайте хорошенько, а стоит ли продолжать в том же духе?

Девы
Ваша убедительность сможет направить людей на свершение любых дел. Воспользуйтесь ситуацией с выгодой для себя.

Весы
Отличное время для учебы. Возьмите в руки книгу, которую давно откладывали, или запишитесь на курсы, которые, по вашему мнению, пойдут вам на пользу в будущем.

Скорпионы
Неожиданные события могут заставить вас изменить планы или даже поменять свое мнение о людях. Не исключено, что вы и сами совершите неожиданный для общества поступок.

Стрельцы
В данный период вы можете ощутить себя хозяином положения и будете стараться контролировать ситуацию. Держа все ниточки в своих руках, постарайтесь не перенапрячься.



Козероги
Вы будете полны сил и энергии, поэтому даже самая трудная задача будет вам по плечу. Однако день не сулит легких путей. Помните это.

Водолеи
Вам предстоит сделать судьбоносный выбор в каком-то вопросе. Будьте осторожны, и помните – стоит взвешивать все «за» и «против».

Рыбы
Сейчас стоит десять раз подумать, прежде чем что-то говорить, и тем более в моменты гнева. Все сказанное может обернуться для вас не очень хорошо.



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