Гороскоп на 3 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 3 марта – фаза растущей Луны. Звезды рекомендуют действовать без промедлений. Будете колебаться - только упустите подходящий момент.



Овны

Готовьтесь к тому, что в вашей жизни начнут происходить какие-либо изменения. Оно и к лучшему – пора немного выйти из зоны комфорта.







Тельцы

С помощью давления в сторону второй половинки вам, возможно, и удастся добиться желаемого. Однако, помните, что ваш партнер - живой человек, и его поступки и решения зависят от множество сторонних факторов.



Близнецы

Сейчас ваши проекты и дела будут существовать отдельной от вас жизнью, причем вполне успешно. Посвятите время второй половинке, которая, возможно, уже успела соскучиться.



Раки

В данный период вы можете увлечься самовосхвалением, что забудете об окружающих. Помните о балансе между личным самовыражением и тем, что другие хотят сказать о себе лично.



Львы

Сегодня к вам будут относиться как к маленькому ребенку, абсолютно лишенному способности самостоятельно мыслить. Постарайтесь перенести это испытание спокойно.



Девы

Наступает новый этап вашей жизни. Постарайтесь войти в него со свежей головой и без внутреннего ощущения тяжести.



Весы

Устройте перезагрузку – ваш организм скажет вам спасибо. Отдохните от соцсетей, откажитесь от сладкого, дайте себе возможность выспаться.



Скорпионы

Звезды предупреждают вас, что не стоит пускать все на самотек. В этот день все решения должны быть взвешенными и осознанными.



Стрельцы

Вы можете почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Особенно остро они будут ощущаться в ответственных делах, а также во время принятия решений.









Козероги

День предвещает счастливые шансы судьбы. Однако многое будет зависеть от того, сумеете ли вы ими воспользоваться. Звезды советуют вам проявить всю свою активность.



Водолеи

В данный период вы будете настроены бескомпромиссно: все или ничего. Также предвещается ясность в предвидении целей и в их стремлении.



Рыбы

Обратите внимание на людей из близкого окружения. В данный период им как никогда необходима ваша поддержка.





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