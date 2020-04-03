Гороскоп на 3 апреля 2020 года для всех знаков зодиака
Сегодня, 3 марта – фаза растущей Луны. Звезды рекомендуют действовать без промедлений. Будете колебаться - только упустите подходящий момент.
Овны
Готовьтесь к тому, что в вашей жизни начнут происходить какие-либо изменения. Оно и к лучшему – пора немного выйти из зоны комфорта.
Тельцы
С помощью давления в сторону второй половинки вам, возможно, и удастся добиться желаемого. Однако, помните, что ваш партнер - живой человек, и его поступки и решения зависят от множество сторонних факторов.
Близнецы
Сейчас ваши проекты и дела будут существовать отдельной от вас жизнью, причем вполне успешно. Посвятите время второй половинке, которая, возможно, уже успела соскучиться.
Раки
В данный период вы можете увлечься самовосхвалением, что забудете об окружающих. Помните о балансе между личным самовыражением и тем, что другие хотят сказать о себе лично.
Львы
Сегодня к вам будут относиться как к маленькому ребенку, абсолютно лишенному способности самостоятельно мыслить. Постарайтесь перенести это испытание спокойно.
Девы
Наступает новый этап вашей жизни. Постарайтесь войти в него со свежей головой и без внутреннего ощущения тяжести.
Весы
Устройте перезагрузку – ваш организм скажет вам спасибо. Отдохните от соцсетей, откажитесь от сладкого, дайте себе возможность выспаться.
Скорпионы
Звезды предупреждают вас, что не стоит пускать все на самотек. В этот день все решения должны быть взвешенными и осознанными.
Стрельцы
Вы можете почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Особенно остро они будут ощущаться в ответственных делах, а также во время принятия решений.
Козероги
День предвещает счастливые шансы судьбы. Однако многое будет зависеть от того, сумеете ли вы ими воспользоваться. Звезды советуют вам проявить всю свою активность.
Водолеи
В данный период вы будете настроены бескомпромиссно: все или ничего. Также предвещается ясность в предвидении целей и в их стремлении.
Рыбы
Обратите внимание на людей из близкого окружения. В данный период им как никогда необходима ваша поддержка.