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Гороскоп на 4 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
Гороскоп на 4 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 4 апреля – фаза растущей Луны. Звезды рекомендуют попробовать изменить что-то в той сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось. Новые подходы и новые идеи сегодня будут иметь наибольший успех. 

Овны
Сегодня вам противопоказана поспешность в принятии решений. Иначе возможны досадные недоразумения с окружающими. 



Тельцы
Под натиском обстоятельств вам, скорее всего, будет сложно мыслить рационально. Старайтесь все-таки выйти из ситуации с холодной головой, а не с дополнительными проблемами.

Близнецы
Сегодня вас ждут приятные встречи с прошлым. Возможно, на горизонте возникнут давние поклонники/поклонницы или старые друзья.

Раки
В последнее время вы много работали и даже успели получить первые плоды своих трудов. Снимите с себя будничный груз и посвятите эту субботу друзьям и близким.

Львы
Забудьте о своих планах на день. Уже в обед у вас могут появиться неожиданные обстоятельства.

Девы
Подходящий день для того, чтобы навестить слегка забытых друзей или родственников. Хотя бы онлайн, в условиях пандемии за окном.

Весы
Засучивайте рукава и беритесь за любые дела. Сегодня вы сумеете доказать, что вы - лучший.

Скорпионы
Цените близких и проведите вечер с любимыми за настольными играми и общением. Это время всерьез засядет в вашей памяти и будет приносить вам вдохновение в нужный момент.

Стрельцы
Звезды предлагают вам изменить привычный распорядок дня и отправиться повеселиться. Как вы проведете свой день – решать вам.



Козероги
Сегодня вы способны свести на нет любые возникающие разногласия. Даже если вокруг бушует ссора, вы сумеете сохранить ясный ум и достучаться до противников своими аргументами.

Водолеи
В данный период вы поймаете себя на мысли, что сотрудничество, поддержка и партнерство – не просто красивые слова. Возможно, ситуация сложится так, что помощь будет оказана вам, а может быть, вы и сами в нужный момент подставите кому-то свое плечо.

Рыбы
Вы будете склонны к неорганизованности, забывчивости. Сегодня вы можете случайно нарушить любые границы – в том числе и границы приличий, субординации или чьего-то терпения.



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