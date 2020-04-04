Гороскоп на 4 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 4 апреля – фаза растущей Луны. Звезды рекомендуют попробовать изменить что-то в той сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось. Новые подходы и новые идеи сегодня будут иметь наибольший успех.



Овны

Сегодня вам противопоказана поспешность в принятии решений. Иначе возможны досадные недоразумения с окружающими.







Тельцы

Под натиском обстоятельств вам, скорее всего, будет сложно мыслить рационально. Старайтесь все-таки выйти из ситуации с холодной головой, а не с дополнительными проблемами.



Близнецы

Сегодня вас ждут приятные встречи с прошлым. Возможно, на горизонте возникнут давние поклонники/поклонницы или старые друзья.



Раки

В последнее время вы много работали и даже успели получить первые плоды своих трудов. Снимите с себя будничный груз и посвятите эту субботу друзьям и близким.



Львы

Забудьте о своих планах на день. Уже в обед у вас могут появиться неожиданные обстоятельства.



Девы

Подходящий день для того, чтобы навестить слегка забытых друзей или родственников. Хотя бы онлайн, в условиях пандемии за окном.



Весы

Засучивайте рукава и беритесь за любые дела. Сегодня вы сумеете доказать, что вы - лучший.



Скорпионы

Цените близких и проведите вечер с любимыми за настольными играми и общением. Это время всерьез засядет в вашей памяти и будет приносить вам вдохновение в нужный момент.



Стрельцы

Звезды предлагают вам изменить привычный распорядок дня и отправиться повеселиться. Как вы проведете свой день – решать вам.









Козероги

Сегодня вы способны свести на нет любые возникающие разногласия. Даже если вокруг бушует ссора, вы сумеете сохранить ясный ум и достучаться до противников своими аргументами.



Водолеи

В данный период вы поймаете себя на мысли, что сотрудничество, поддержка и партнерство – не просто красивые слова. Возможно, ситуация сложится так, что помощь будет оказана вам, а может быть, вы и сами в нужный момент подставите кому-то свое плечо.



Рыбы

Вы будете склонны к неорганизованности, забывчивости. Сегодня вы можете случайно нарушить любые границы – в том числе и границы приличий, субординации или чьего-то терпения.





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