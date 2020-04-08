Гороскоп на 8 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 8 апреля – фаза растущей Луны. Звезды рекомендуют не воспринимать происходящее через призму негатива. Помните, что все идет своим чередом, поэтому иногда нужно просто плыть по течению.



Овны

Вам необходимо увеличивать свой уровень ответственности и пробовать что-то новое. Близкие смогут вас в этом поддержать.







Тельцы

Пора закончить дела, которые вы откладывали ранее. Любое действие будет успешным, так что идите вперед без оглядки.



Близнецы

Благоприятны изменения во внешности. Работайте над своим образом, создавайте новый стиль жизни.



Раки

Наведите порядок в личной жизни. Вас ждет серьезный разговор со своей половинкой, дайте ясный ответ партнеру.



Львы

В вашей жизни грядут глобальные перемены. Поменяйте отношение к ценностям и тогда все встанет на места.



Девы

Вам нужно больше находиться в кругу близких. Ваши отношения приобретут новый уровень доверия.



Весы

В этот период актуальны лотереи и соревнования. Есть большая вероятность сорвать удачу или крупный денежный выигрыш.



Скорпионы

Прочитанные книги и прослушанные курсы меняют вас в лучшую сторону. Вам легко перейти на новую форму онлайн обучения.



Стрельцы

Актуально погрузиться целиком в творчество, изучать иностранный язык или изучать рисование. Любые начатые дела принесут успех.









Козероги

Возникнут дела с начальством или влиятельным человеком. Вы вполне можете получить инвестирование или повышение в карьере.



Водолеи

В этот период вы найдете ответы на беспокоящие вопросы. Придет понимание и тогда ситуация решится сама собой.



Рыбы

Обретение новых взглядов на жизнь и смена ценностей дадут свои результаты. Вы поймете для себя, чего стоит добиваться.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram