Гороскоп на 9 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 9 апреля – фаза растущей Луны. Звезды рекомендуют уделить время себе и своим близким. День подходит для налаживания личной жизни, укрепления отношений.



Овны

Под натиском обстоятельств вам, скорее всего, будет сложно мыслить рационально. Старайтесь все-таки выйти из ситуации с холодной головой, а не с дополнительными проблемами.







Тельцы

Сегодня вас ждут приятные встречи с прошлым. Возможно, на горизонте возникнут давние поклонники/поклонницы или старые друзья.



Близнецы

В последнее время вы много работали и даже успели получить первые плоды своих трудов. Снимите с себя будничный груз и посвятите этот четверг друзьям и близким.



Раки

Забудьте о своих планах на день. Уже в обед вы можете появиться в самом неожиданном для себя месте.



Львы

Подходящий день для того, чтобы позвонить слегка забытым друзьям или родственникам.



Девы

Засучивайте рукава и беритесь за любые дела. Сегодня вы сумеете доказать, что вы - лучший.



Весы

После того, как переделаете все свои дела, проведите вечер за настольными играми и общением с родными.



Скорпионы

Звезды предлагают вам изменить привычный распорядок дня и отправиться повеселиться. Где вы проведете свой день – решать вам.



Стрельцы

Сегодня вы способны свести на нет любые возникающие разногласия. Даже если вокруг бушует ссора, вы сумеете сохранить ясный ум и достучаться до противников своими аргументами.









Козероги

Вы имеете шанс ощутить на себе, что сотрудничество, поддержка, партнерство – это не просто красивые слова. Возможно, ситуация сложится так, что помощь будет оказана вам, а может быть, вы и сами в нужный момент подставите кому-то свое плечо



Водолеи

Неожиданные трудности могут застать врасплох. Однако у вас будет масса сил и энергии, чтобы с этим бороться.



Рыбы

Перед вами могут встать серьезные проблемы любовного характера. Решать вопросы стоит исключительно самому, так как вторая половинка не настроена вам помогать.





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