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Гороскоп на 9 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
Гороскоп на 9 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 9 апреля – фаза растущей Луны. Звезды рекомендуют уделить время себе и своим близким. День подходит для налаживания личной жизни, укрепления отношений.

Овны
Под натиском обстоятельств вам, скорее всего, будет сложно мыслить рационально. Старайтесь все-таки выйти из ситуации с холодной головой, а не с дополнительными проблемами.



Тельцы
Сегодня вас ждут приятные встречи с прошлым. Возможно, на горизонте возникнут давние поклонники/поклонницы или старые друзья.

Близнецы
В последнее время вы много работали и даже успели получить первые плоды своих трудов. Снимите с себя будничный груз и посвятите этот четверг друзьям и близким.

Раки
Забудьте о своих планах на день. Уже в обед вы можете появиться в самом неожиданном для себя месте.

Львы
Подходящий день для того, чтобы позвонить слегка забытым друзьям или родственникам.

Девы
Засучивайте рукава и беритесь за любые дела. Сегодня вы сумеете доказать, что вы - лучший.

Весы
После того, как переделаете все свои дела, проведите вечер за настольными играми и общением с родными.

Скорпионы
Звезды предлагают вам изменить привычный распорядок дня и отправиться повеселиться. Где вы проведете свой день – решать вам.

Стрельцы
Сегодня вы способны свести на нет любые возникающие разногласия. Даже если вокруг бушует ссора, вы сумеете сохранить ясный ум и достучаться до противников своими аргументами.



Козероги
Вы имеете шанс ощутить на себе, что сотрудничество, поддержка, партнерство – это не просто красивые слова. Возможно, ситуация сложится так, что помощь будет оказана вам, а может быть, вы и сами в нужный момент подставите кому-то свое плечо

Водолеи
Неожиданные трудности могут застать врасплох. Однако у вас будет масса сил и энергии, чтобы с этим бороться.

Рыбы
Перед вами могут встать серьезные проблемы любовного характера. Решать вопросы стоит исключительно самому, так как вторая половинка не настроена вам помогать.



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