Гороскоп на 10 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 10 апреля – фаза растущей Луны. Звезды советуют позабыть о своих делах и перечеркнуть свое расписание на день. Это время обещает быть непредсказуемым.



Овны

Ваша главная задача на сегодня – вынести урок из сложившейся ситуации. Помните, что жизнь иногда подкидывает нам одни и те же грабли несколько раз, а вот наступать на них снова или нет – зависит от вас.







Тельцы

Не принимайте поспешных решений и старайтесь обсуждать важные вопросы со специалистами. Сегодня ожидается активность среди конкурентов, поэтому не стесняйтесь делиться проблемами с окружающими.



Близнецы

Соглашайтесь на любые просьбы о помощи. Что-то из этого «уйдет» на нет сразу, а что-то - принесет интересное продолжение.



Раки

Сбавьте обороты и еще раз трезво проанализируйте сложившуюся ситуацию в ваших отношениях. Только после этого вы сможете принять действительно правильное решение.



Львы

День этот будет очень неплох. Вы будете чувствовать себя как дома всюду, где бы вы ни находились.



Девы

Гоните депрессивные настроения прочь. Проведите время с приятными вашему сердцу людьми.



Весы

Проведите сегодня нестандартный вечер. Можно устроить онлайн-трансляцию с друзьями или караоке-вечеринку с домочадцами. Главное – креативный подход.



Скорпионы

Сейчас вам не стоит куда-то спешить и пытаться прыгнуть выше своей головы. Не стоит в спешке браться за дела, а если есть возможность – отложите свои обязанности.



Стрельцы

Вам будет труднее, чем обычно, проявлять организованность. Если же вы все-таки решили начать что-то, то можете наделать массу ошибок.









Козероги

Вы будете склонны к неорганизованности, забывчивости, в связи с чем можете случайно нарушить любые границы – в том числе и границы приличий, субординации или чьего-то терпения.



Водолеи

Не полагайтесь на такую ненадежную вещь, как интуиция. Сейчас важны точные расчеты и анализ фактов, которые, к слову, будут даваться вам на удивление легко.



Рыбы

Не стоит ударяться из крайности в крайность в отношениях с окружающими. Найдите для себя ту «золотую середину», которая поможет вам наладить общение с людьми.





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