Гороскоп на 11 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 11 апреля – фаза растущей Луны. Звезды рекомендуют быть осторожными. События сегодня могут не только пойти не по сценарию, но начать свою стремительную перетасовку.



Овны

Посвятите свободное время планированию и использованию возможностей для привлечения большего разнообразия в происходящее. Хороший момент для духовных изысканий.







Тельцы

Сегодня вам не придется жаловаться на свою загруженность, так как день пройдет легко и без особых затруднений. Вполне разумно запланировать что-нибудь на вечер.



Близнецы

Постарайтесь получить от сложившейся ситуации максимум пользы и еще больше удовольствия. Иначе вечером вам будет совсем грустно.



Раки

Сейчас ваша неуверенность может сыграть с вами плохую шутку. Просто сделайте первые шаги и посмотрите, что получилось.



Львы

Сегодня не стоит быть торопливым в оценке происходящего. То, что вы склонны будете воспринять как личное оскорбление, будет скорее всего просто не очень удачно сформулированной, но, тем не менее, невинной шуткой.



Девы

Сегодня вас ожидает прекрасный вечер. Однако о том, с кем вы его проведете, стоит подумать заранее.



Весы

В этот день можно попытаться спасти взаимоотношения. Сделайте первый шаг.



Скорпионы

Вам стоит преодолеть внезапно свалившуюся апатию. Если вам это удастся, то день предоставит интересные возможности.



Стрельцы

Вы можете почувствовать в себе стремление стать частью какой-либо системы: вписаться в коллектив, поступить в институт, сменить место работы или даже вступить в брак. Не стоит противиться порывам.









Козероги

Вам волей-неволей придется обратить внимание на состояние своих финансов – события будут вас к этому подталкивать. Возможно, судьба подкинет денежную премию или повышение зарплаты, а может быть, и не столь приятный сюрприз.



Водолеи

Ваша уверенность в себе рискует перерасти в самоуверенность и повредить делам. Не стоит забывать об этом.



Рыбы

Всем давно известно, что вы охотно идете на помощь. Однако сейчас можно перейти грань и взвалить на себя неподъемный груз.



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