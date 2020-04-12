Гороскоп на 12 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Ваши чувства сегодня несколько обострены. Всем знакам Зодиака следует доверять своим инстинктам и внутреннему голосу, поскольку именно они поведут вас в правильном направлении. Побудьте дома, общение с близкими может быть очень успокаивающим и позитивным.



Овен

Сегодня вы можете колебаться между сердцем и разумом в принятии решений. Прислушайтесь к интуиции, и в итоге вы выиграете. Ваша семья и близкие нуждаются в вашем внимании, проведите максимум времени с ними.







Телец

Люди сегодня упорно не хотят понимать вас, потому не тратьте свое время и силы на объяснение каждого своего действия. Просто делайте, что считаете нужным, и не загружайте свой мозг лишними мыслями.



Близнецы

12 апреля не поддавайтесь тревожности и панике. Любые неприятности и затруднения не будут длиться долго, потому не делайте их причиной для беспокойства. Выдохните и займитесь домашними делами.



Рак

Вам понадобится много терпения, чтобы общаться с близкими. Будьте осторожны в плане того, что вы сегодня озвучиваете, если вы хотите сохранить мир. Незначительные разногласия могут перерасти в ссору.



Лев

Вы ощущаете себя чрезмерно загруженным, однако сегодня ваш удачный день, так как вы отлично управляете своим временем. Не отказывайте никому в поддержке и откликайтесь на любой зов о помощи.



Дева

Ваше самочувствие будет достаточно стабильным 12 апреля, и все проблемы, которые вы испытывали в последние несколько дней, исчезнут. Однако необходимо остерегаться мелких провокаций со стороны недоброжелательно настроенных к вам людей.



Весы

День особенно удачен для налаживания отношений. Вы были слишком сосредоточены на себе и пытались абстрагироваться от своего окружения. Нет смысла отталкивать людей. Вместо этого откройте им себя и почувствуйте, что у вас есть мощная система поддержки.



Скорпион

Отличный день для планирования. Это будет захватывающий опыт, и он усилит вашу мотивацию работать на будущее. Тем не менее, не раскрывайте никому никакой личной информации и тем более своих задумок.



Стрелец

Ваш кошелёк в фокусе внимания сегодня. Если вы не будете осмотрительны и осторожны, вы можете расстаться с деньгами под влиянием импульса. Избегайте любых споров – это не ваш день, чтобы противостоять оппонентам.









Козерог

Существует высокая вероятность того, что сегодня вы столкнетесь со стрессом. Лучше начать день с упражнений, йоги или медитации, чтобы сохранить спокойствие и преодолеть (а лучше всего проигнорировать) все неприятности.



Водолей

Перестаньте держать близких людей на расстоянии вытянутой руки. Попытайтесь быть более открытыми в выражении своих мыслей и чувств. Сегодня вам это особенно необходимо!



Рыбы

Вас сегодня одолевают страхи и тревожность. В большинстве случаев все они явно преувеличенные, но если вы хотите рецепт для самоуспокоения, тогда держите дезинфицирующее средство под рукой, где бы вы ни находились, – так вы будете ощущать себя более комфортно.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram