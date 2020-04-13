Гороскоп на 13 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Воспользуйтесь энергией дня, чтобы начать проект, который может изменить ваше будущее. Вы можете увидеть внезапную трансформацию в карьере или в личной жизни. Не закрывайте глаза на происходящее и будьте в курсе всех событий.



Овен

Сегодня к вам может прийти почти гениальная идея. Не отвергайте её только потому, что идея кажется вам слишком нереальной. Это день, чтобы мыслить масштабно и достигать новых вершин.







Телец

Этот день весьма удачен для демонстрации ваших талантов. Вам следует действовать более напористо или агрессивно, чем обычно, и это удивит окружающих вас людей. Они будут потрясены и, вероятно, пересмотрят своё мнение о вас.



Близнецы

Самое время сесть с партнером и разобраться в проблемах, которые беспокоили вас в последнее время. Они могут касаться ваших чувств, каких-то неразрешённых противоречий и замалчиваемых конфликтов.



Рак

13 апреля ваша жизнь находится на пороге крупного прорыва. От вас требуются решительные действия, чтобы определиться, в каком направлении вы хотите идти. Вам нужно тщательно проанализировать все плюсы и минусы.



Лев

Сегодня перед вами открываются различные возможности, и вы можете почувствовать себя на распутье касательно того, как вам действовать. Не вздумайте позволить этой нерешительности парализовать вас.



Дева

Если вам захочется поднять руки вверх, чтобы сказать, что с вас хватит, – подумайте, что вы от этого ничего не выиграете. Вспомните о своей железной логике и снова вернитесь к процессу принятия решений. Даже хаос в вашей жизни может быть своевременным и необходимым.



Весы

Возможно, вы реагировали довольно резко на определенные ситуации в прошлом, но 13 апреля вы будете в гораздо более мягком и добром настроении. Дайте себе и окружающим второй шанс, и вы обретёте спокойствие.



Скорпион

Счастье – это залог вашего хорошего здоровья и наоборот. Очень важно, чтобы вы осознали эту связь между здоровьем и счастьем. Пришло время с лёгкостью отпустить то, что вам не нужно. Понедельник 13-е – удачный день для этого.



Стрелец

Вам необходимо перестать есть без разбора, если вы хотите быть в хорошем состоянии. Строгий режим питания может исцелить вас в течение нескольких дней. Немедленно начните профилактику уже сегодня.









Козерог

Вы сегодня в ностальгическом настроении. Воспоминания могут вызвать меланхолию, и вам захочется вернуться в более счастливые времена. Позвоните кому-нибудь или попытайтесь восстановить контакты со старым другом.



Водолей

Очень удачный день для разговоров с влиятельными людьми. Проведите максимум переговоров, если вы хотите добиться лучшего места, лучшего предложения или укрепить свою нынешнюю позицию.



Рыбы

Кто-то в вашем окружении может преспокойно плести интриги против вас. Сегодня вы получите лучшее доказательство того, кто именно собирается причинить вам вред. Улыбнитесь и вычеркните его из своей жизни.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram