Гороскоп на 18 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Энергия дня сильна и напориста, особенно в вопросах, связанных с отношениями. Все знаки Зодиака чувствуют необходимость поддерживать связи и контакты и двигаться вперёд к более стабильному будущему, насколько это возможно в период социального дистанцирования.



Овен

Ваши предчувствия сегодня во многом оправдываются, потому действуйте согласно интуиции. Воздерживайтесь от любых столкновений с токсичными людьми, которые всегда и во всём ищут недостатки.







Телец

Адаптируйте свои мысли и эмоции к новому образу мышления. Будьте терпеливы, и пусть перемены вдохновляют вас. Это очень удачный период, который укрепляет и развивает отношения, а не сдерживает их.



Близнецы

Кто-то из ближнего круга пытается вовлечь вас в странные интриги. Главное для вас сегодня – это непредвзятое отношение и спокойствие, чтобы вы в конечном итоге не играли в чужие игры и не были втянуты в конфликты.



Рак

Сегодня вам может показаться забавным и авантюрным попробовать что-то новое с близкими. Если у вас есть члены семьи, живущие далеко от вас, почему бы не пригласить всех на семейный видео-ужин и увидеться друг с другом.



Лев

18 апреля – это период самоанализа, чтобы вы могли лучше понять себя и прийти к объективным выводам и решениям. Сегодня вы можете сосредоточиться на наведении порядка там, где вы чувствуете риск или финансовые неурядицы.



Дева

Несмотря на перепады настроения, удача улыбнется вам сегодня. Однако не слишком полагайтесь на везение, не расслабляйтесь и не думайте, что кто-то сделает всё за вас. Позаботьтесь о том, чтобы все ваши задачи были выполнены.



Весы

Вы не эгоистичны от природы, но 18 апреля займитесь исключительно своими потребностями и желаниями. Слушайте только себя, когда сталкиваетесь с трудными решениями. Пусть слово «нет» больше не пугает вас.



Скорпион

Сегодня то, что вы хотите сделать, может потребовать больше усилий. Возможно, вы обнаружите, что боретесь со своим собственным мощным эго, потому подумайте, насколько потраченная энергия в результате того стоит.



Стрелец

18 апреля у вас особенно сильно желание заботиться о тех, у кого меньше ресурсов и возможностей. Если у вас есть средства, почему бы не помочь или не пожертвовать их тем, кому сейчас намного сложнее, нежели вам.









Козерог

Дать хороший совет – это одно из проявлений любви и поддержки. Хотя вы можете переживать о том, как кто-то другой воспримет ваше субъективное мнение, тем не менее не держите свои мысли при себе.



Водолей

Сегодня важны мелочи! Старайтесь меньше напрягаться и сделайте что-нибудь расслабляющее: выйдите на улицу, завернитесь в одеяло и выпейте любимый капучино или просто обнимайтесь с любимым человеком.



Рыбы

Это удачный день, чтобы подумать о том, что вам нужно, чтобы вы могли подготовить список покупок и заняться домашними делами более ответственно. Отложите все рабочие вопросы и займитесь своим бытом.





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