Гороскоп на 21 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

21 апреля 2020 года астрологи называют достаточно стрессовым, неустойчивым днем, когда человеку легко впасть в депрессию или отказаться от давно задуманных планов. Чтобы избежать этого негативного фактора, нельзя отказывать себе в маленьких радостях: отдыхе, общении с любимыми людьми. Нужно избегать чрезмерных физических, умственных, эмоциональных нагрузок.



Гороскоп на 21 апреля для Овнов

День 21 апреля подарит вам возможность выбора. Однако это будет слабым утешением, ведь выбирать придется между Сциллой и Харибдой. Не стоит впадать по этому поводу в отчаяние. В конце концов, вы знаете, с чем имеете дело и сможете выбраться из неприятностей.







Гороскоп на 21 апреля для Тельцов

Приятно, когда море по колено, да и горы – по плечо. Именно такое настроение будет владеть вами весь день. Оно же распространится и на тех, кто рядом. Главное – не переходите границы дозволенного. Тогда сможете вспоминать прошедший день долго и с удовольствием.



Гороскоп на 21 апреля для Близнецов

21 апреля ваше амплуа – странствующий рыцарь, который повсюду вызывает переполох. Удивительно, но по власти обольщения соперничать с вами сегодня сможет разве что Купидон. Пусть он вам покровительствует.



Гороскоп на 21 апреля для Раков

Стоит один раз сбиться с истинного пути – и вернуться на него обратно будет ой как непросто. Помните об этом 21 апреля.



Гороскоп на 21 апреля для Львов

Потратьте время на проверку своего самочувствия и исправности всех подручных вам технических средств. Такая мера предосторожности окажется полезной.



Гороскоп на 21 апреля для Дев

Неплохо бы 21 апреля немного умерить свои аппетиты. Нет, пожалуй, ничего плохого с том, чтобы хотеть всего и сразу, но сегодня это сыграет с вами плохую шутку.



Гороскоп на 21 апреля для Весов

Когда у слона болит любимая мозоль, не стоит наступать на нее, даже нечаянно. Куда мудрее – держаться подальше. Если же вас так и тянет высказать свое мнение, постарайтесь сделать это осторожно и деликатно.



Гороскоп на 21 апреля для Скорпионов

Хватит молча взирать на происходящее – пора вмешаться и уже сделать что-нибудь. В конце концов, вы действуете в собственных интересах, поэтому не обращайте внимания на чужую критику.



Гороскоп на 21 апреля для Стрельцов

21 апреля у вас появится повод для праздника. Не упускайте такую приятную возможность снять усталость и поднять моральный дух.









Гороскоп на 21 апреля для Козерогов

То, как с вами поступают другие, отражает вашу манеру поведения с окружающими. Поэтому, если что-то вызывает у вас недовольство, скорректируйте свое собственное отношение к людям.



Гороскоп на 21 апреля для Водолеев

21 апреля не стоит проявлять себя эгоистом. Хотя вам и так не привыкать заниматься чужими делами и проблемами.



Гороскоп на 21 апреля для Рыб

Скажите «нет» физическим и эмоциональным нагрузкам. В противном случае это обязательно аукнется вам впоследствии.





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