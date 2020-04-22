Гороскоп на 22 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

22 апреля – неподходящий день для активных и рискованных действий. Его лучше посвятить общению с друзьями, приему гостей, визитам к родственникам. Необдуманные поступки и поспешные решения могут привести к большим неприятностям.

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22 апреля поостерегитесь обманывать своих родных. Во-первых, тайное быстро станет явным, а во-вторых, еще и усложнит ваши с близкими отношения. Лучше направьте энергию на что-нибудь полезное.

Все будет казаться сложным до тех пор, пока вы не поймете, чего же на самом деле добиваетесь. А уж потом дело ваше – упустите вы свой шанс или нет.

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22 апреля пройдет под знаком любви, этот день словно создан для проявления нежных чувств. Только от вас зависит, улучшится ли что-то в ваших отношениях со второй половинкой или нет.Что поделать, сегодня вы ни капли не компанейский человек. Окружающие будут казаться еще назойливее, чем обычно. Будет лучше всего, если у вас получится улучить минутку и незаметно испариться.22 апреля вам будет легко ошибиться, вынося суждение только на основании первого впечатления. Не торопитесь и дайте человеку второй шанс, чтобы раскрыть себя с лучшей стороны.Сегодня вы будете легко впадать в ярость, из-за которой пострадают предметы повседневного обихода. Чтобы разбитая посуда и порванная одежда не сопровождали вас весь день, держитесь подальше от всего, на чем вы можете выместить свои чувства. А лучше – держите себя в руках.22 апреля у вас возникнет искушение во всеуслышание заявить о своих успехах. И все же не стоит хвастаться. А то так недолго и в неловкую ситуацию попасть.День располагает к тому, чтобы сеять разумное, доброе, вечное. Разумеется, это неплохо бы делать ежедневно, но так и истощиться легко.Будьте внимательнее и осторожнее в финансовых вопросах. Если вкладывать деньги во все подряд, можно в конце концов «остаться без штанов». Придерживайтесь разумного подхода.

Скажите «нет» авантюрам – 22 апреля явно для них не подходит. Лучше всего провести день спокойно и ничем не рисковать – целее будете.

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Порой так тянет выплеснуть эмоции, но 22 апреля ничего хорошего из этого не выйдет. Лучшее, что вы можете сделать, - так это спокойно и смиренно принять происходящее.Если сегодня вы почувствуете, что весь мир ополчился против вас, не вступайте с ним в противоборство. Лучше переждите грозу в каком-нибудь тихом и уютном местечке. Ну а помахать кулаками и показать всем, где раки зимуют, успеете в другой день.