Гороскоп на 22 апреля 2020 года для всех знаков зодиака
22 апреля – неподходящий день для активных и рискованных действий. Его лучше посвятить общению с друзьями, приему гостей, визитам к родственникам. Необдуманные поступки и поспешные решения могут привести к большим неприятностям.
Гороскоп на 22 апреля для Овнов22 апреля поостерегитесь обманывать своих родных. Во-первых, тайное быстро станет явным, а во-вторых, еще и усложнит ваши с близкими отношения. Лучше направьте энергию на что-нибудь полезное.
Гороскоп на 22 апреля для Тельцов
Все будет казаться сложным до тех пор, пока вы не поймете, чего же на самом деле добиваетесь. А уж потом дело ваше – упустите вы свой шанс или нет.
Гороскоп на 22 апреля для Близнецов22 апреля пройдет под знаком любви, этот день словно создан для проявления нежных чувств. Только от вас зависит, улучшится ли что-то в ваших отношениях со второй половинкой или нет.
Гороскоп на 22 апреля для РаковЧто поделать, сегодня вы ни капли не компанейский человек. Окружающие будут казаться еще назойливее, чем обычно. Будет лучше всего, если у вас получится улучить минутку и незаметно испариться.
Гороскоп на 22 апреля для Львов22 апреля вам будет легко ошибиться, вынося суждение только на основании первого впечатления. Не торопитесь и дайте человеку второй шанс, чтобы раскрыть себя с лучшей стороны.
Гороскоп на 22 апреля для ДевСегодня вы будете легко впадать в ярость, из-за которой пострадают предметы повседневного обихода. Чтобы разбитая посуда и порванная одежда не сопровождали вас весь день, держитесь подальше от всего, на чем вы можете выместить свои чувства. А лучше – держите себя в руках.
Гороскоп на 22 апреля для Весов22 апреля у вас возникнет искушение во всеуслышание заявить о своих успехах. И все же не стоит хвастаться. А то так недолго и в неловкую ситуацию попасть.
Гороскоп на 22 апреля для СкорпионовДень располагает к тому, чтобы сеять разумное, доброе, вечное. Разумеется, это неплохо бы делать ежедневно, но так и истощиться легко.
Гороскоп на 22 апреля для СтрельцовБудьте внимательнее и осторожнее в финансовых вопросах. Если вкладывать деньги во все подряд, можно в конце концов «остаться без штанов». Придерживайтесь разумного подхода.
Гороскоп на 22 апреля для Козерогов
Скажите «нет» авантюрам – 22 апреля явно для них не подходит. Лучше всего провести день спокойно и ничем не рисковать – целее будете.
Гороскоп на 22 апреля для ВодолеевПорой так тянет выплеснуть эмоции, но 22 апреля ничего хорошего из этого не выйдет. Лучшее, что вы можете сделать, - так это спокойно и смиренно принять происходящее.
Гороскоп на 22 апреля для РыбЕсли сегодня вы почувствуете, что весь мир ополчился против вас, не вступайте с ним в противоборство. Лучше переждите грозу в каком-нибудь тихом и уютном местечке. Ну а помахать кулаками и показать всем, где раки зимуют, успеете в другой день.
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