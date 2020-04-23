Гороскоп на 23 апреля 2020 года для всех знаков зодиака
Энергия дня меняет ваше мышление от эмоционального и импульсивного к стабильному и вдумчивому. Пришло время отпустить старые вещи, мысли, правила и научиться принимать новое, даже если оно поначалу немного пугает и кажется не комфортным.
ОвенДень будет удачным для вас, но есть риск, что вы поддадитесь эмоциям и можете всё испортить. Скорее всего, вам придётся изменить свой слишком жёсткий подход к общению. Вы должны тактичнее относиться к людям.
Телец
Вероятно, вы чувствовали себя игнорируемым в последние дни, но сегодня вы точно будете привлекать внимание. В данный момент вам очень нужен ваш партнёр, чтобы ощущать его поддержку и помощь.
БлизнецыПросто держитесь подальше от людей, которые полны негатива. Они попытаются манипулировать вами и внушать вам, что вы неудачник, чтобы парализовать вашу волю, когда вы так близки к своей цели.
РакКонтроль над финансами очень важен для вас сейчас, потому вам не следует бояться никакой тяжелой работы для получения результатов. Сегодня удачный день, чтобы подумать об инвестициях в себя и своё развитие.
Лев23 апреля станет днём балансирования между вашей личной и профессиональной сферами. И в этом нет ничего страшного, если вы сможете найти компромисс и договориться со всеми, но на будущее сделать выводы.
ДеваПланеты посылают вам внезапные приливы энергии. Будьте осторожны: ваш партнер может вести себя нестабильно и даже агрессивно. В это время в вашей жизни будут происходить необъяснимые события, которые вам следует верно расшифровать.
ВесыСегодня вам нужно осчастливить любого, кто рядом с вами. Это умение отдавать привлечёт к вам массу везения. Тем не менее не вздумайте одалживать никому деньги сегодня, так как вы их больше никогда не увидите.
СкорпионВелика вероятность, что 23 апреля вы встретите кого-то из вашего прошлого, и этот человек может сыграть важную роль в вашем будущем. Будьте готовы предложить и принять помощь без оговорок, поскольку это откроет для вас совершенно новый и захватывающий путь.
СтрелецНовости о финансовых перспективах могут сделать вас и ваших близких счастливыми. У вас появится стойкое ощущение, что всё вокруг меняется к лучшему. Зафиксируйте этот момент оптимизма и начните двигаться в нужном направлении.
Козерог
Этот день весьма удачен для внесения изменений в ваш образ жизни. Встряхнитесь и пересмотрите своё обычное расписание. Карантин – это не оправдание, чтобы запускать себя и лениться.
ВодолейБудьте осторожны с тем, что вы едите, поскольку сегодня возможны проблемы, связанные с пищеварительной системой. Немедленно составьте более полезное меню на ближайшие дни и не питайтесь тем, что попадёт под руку.
РыбыДень может оказаться поворотным моментом в ваших отношениях. Вы должны остановиться и подумать о своих нуждах. Потребности других тоже важны, но если вы перестанете заботиться о себе, то всё завершится крахом.
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