Гороскоп на 25 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

Энергия дня делает акцент на партнёрстве, семье и материальных благах. Она призывает все знаки Зодиака выйти за рамки того, чему их учили ранее, бросить вызов традициям и найти новые способы развития. У вас есть немало возможностей для внесения изменений.



Овен

Если вы сомневаетесь, что нужная вам дверь откроется, не спешите отказываться от попыток. Удача уже на подходе, потому запаситесь верой и терпением. Да, это не ваши сильные качества, но сейчас они вам очень необходимы.







Телец

25 апреля отлично подходит для принятия решения о личных границах. Если вы долго пытались всем угодить, вы можете нажать кнопку сброса и пообещать себе активно использовать фразы «нет» и «мне это не нравится».



Близнецы

Удачный день, чтобы поставить перед собой какую-то личную цель. Это также прекрасное время для работы над насущными домашними делами, чтобы сделать вашу жизнь более упорядоченной.



Рак

Сегодня вы сможете по-настоящему отпустить прошлое и принять всё, как есть. Свобода такого мышления научит вас концентрироваться на том, что действительно важно и ценно в вашей жизни.



Лев

Действуйте на перспективу. Пришло время взрослеть и понимать, что цифровой век сблизил мир, и так, как прежде, уже не будет. Новые реалии требуют нового обучения и нового мировосприятия. Адаптируйтесь к ним!



Дева

Сегодня избавьтесь от всех страхов и неуверенности. Найдите возможности даже в невозможном. Если вы хотите прорваться через барьеры в своей жизни, попросите Вселенную направлять вас. Поверьте, что так и будет!



Весы

25 апреля скажите себе, что с вас хватит. Прекратите гоняться за несбыточным, а вместо этого объективно посмотрите на все те результаты, которых вы уже достигли. Ситуация полностью меняется в вашу пользу, так что ловите момент!



Скорпион

Вы постоянно сомневаетесь в себе, если вам что-то неясно. Сегодня вы можете чётко осознать, что когда вы рискуете и не игнорируете голос интуиции, то всё у вас складывается идеально. Возьмите и сделайте что-то, что вас всегда страшило.



Стрелец

Позвольте себе сегодня расслабиться и уделить время близким. Отбросьте в сторону все дела и проблемы, отпустив их на самотёк. Это очень светлый, удачный и позитивный день, если вы не станете загружать себя тревожными мыслями.









Козерог

Если у вас будет свободное время, займитесь монтажом видео или пересмотром фото, чтобы сделать небольшие коллажи на память. Вспомните, что вы очень креативный человек, который хочет, любит и может творить.



Водолей

Сегодня многие вещи выходят из-под вашего контроля, но паниковать не стоит. Попросите Вселенную дать вам мощный толчок вперёд, поскольку вам пока не хватает сил для нового старта.



Рыбы

Не вздумайте портить себе сегодня настроение, думая о том, что вы ни на что не способны. Если всё у вас валится из рук, то это просто сигнал о том, что вам нужен перерыв. Сделайте эту субботу днём тотального ничегонеделания.





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