Гороскоп на 15 мая 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 15 мая – период убывающей Луны. Звезды обещают удачный период для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.



Овны

Не тратьте время на то, чтобы кого-то в чем-то убедить. Разговоры все равно ни к чему не приведут, поэтому правоту доказывайте не словом, а делом.







Тельцы

Успех будет сопутствовать практически во всех начинаниях. Постарайтесь не хвататься за все сразу, а доводите начатое дело до конца.



Близнецы

Вы сможете достичь полного осуществления своих желаний, если сумеете извлечь преимущества из своего положения. Реализуйте личные достоинства, выгодно отличающие вас от окружающих.



Раки

Вы просто обязаны все перевернуть в своей жизни: отделаться от ненужных связей и завершить все начатое. «Закройте» темы и выйдите на новый уровень социальной и духовной жизни.



Львы

Хорошее время для веселья. Сегодня вы не должны бояться своих желаний, поддайтесь порыву и наслаждайтесь.



Девы

Будет плохо с чувством юмора – особенно если оно направлено в ваш адрес. В течение дня в душе может накапливаться раздражение.



Весы

Ваши чувства, возможно, будут пребывать в несколько растрепанном состоянии. Однако, как ни странно, день будет чрезвычайно продуктивен.



Скорпионы

День переоценки ценностей, перераспределения ролей. Случившаяся неудача поможет вам научиться ценить то хорошее, что вы воспринимали как само собой разумеющееся.



Стрельцы

Возросшее обаяние позволит вам преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Смело проявляйте все свои интеллектуальные и духовные способности.









Козероги

Сегодня вам, возможно, лучше будет отстраниться от происходящего и ограничиться ролью наблюдателя. Это заодно даст вам возможность увидеть, кто именно вставляет вам палки в колеса.



Водолеи

Не верьте пустым обещаниям и проверяйте всю информацию. Старайтесь сократить общение с окружающими, лучше займитесь восстановлением душевного равновесия.



Рыбы

Вы будете обладать невероятным даром убеждения, причиной чему станет их последовательность и логичность. Они будут способны шаг за шагом убедить кого угодно в чем угодно.



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