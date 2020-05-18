Гороскоп на 18 мая 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 18 мая – период убывающей Луны. Звезды советуют пересмотреть способы достижения цели именно в том виде, в котором вы ее перед собой поставили. Возможно, вы замахнулись на что-то слишком сильно превышающее ваши возможности.



Овны

Вы будете полны сил. А вот сможете ли применить их с пользой для дела, зависит только от вас. Лучше посоветоваться со знающими людьми.







Тельцы

Сегодня вас будут часто отвлекать, тем не менее не стоит отказываться от планов на этот день. Вы должны успеть сделать все, что наметили.



Близнецы

Многим будет трудно общаться с детьми и другими подопечными. Думайте, какие слова надлежит говорить и как себя вести в самых различных конфликтных ситуациях и с самыми разными людьми.



Раки

Возможности, которые вас ожидают, вероятно, помогут выбраться из трудной ситуации. Ищите способы укрепления собственных позиций, проявляйте инициативу и настойчивость.



Львы

Ситуация то и дело будет соблазнять вас сделать бессмысленную покупку или вложить крупную сумму в «надежнейшее» дело. Не поддавайтесь этому импульсу!



Девы

Вы будете склонны демонстрировать чудеса самоорганизации и дисциплины. Особенно с учетом того, что все вокруг будет то и дело вас отвлекать.



Весы

Сегодня вы можете познакомиться с чрезвычайно интересными людьми, которые раскроют перед вами новые перспективы. Будьте внимательны, вы можете оказаться жертвой обыкновенных жуликов.



Скорпионы

Остерегайтесь рискованных поступков. Впоследствии они могут помешать выполнению ранее намеченных планов.



Стрельцы

Постарайтесь доставлять себе как можно больше приятных эмоций. Не отказывайте себе в покупках, если они не слишком больно бьют по карману.









Козероги

За новые проекты следует браться с предельной осторожностью. Прислушайтесь к своей интуиции.



Водолеи

Вас потянет к эзотерике и психологии. Это хороший период для творчества, ловите волну и пользуйтесь этим.



Рыбы

Вас будут волновать вопросы справедливости – и его личные, и глобальные. Впрочем, звезды гороскопа категорически не советуют ввязываться в споры о том, кто прав, а кто виноват.



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