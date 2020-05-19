Гороскоп на 19 мая 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 19 мая – период убывающей Луны. Звезды советуют не делать резких движений, потому как ситуация может оказаться на порядок сложнее, чем вы думаете.



Овны

Сегодня вы будете подобны канатоходцу, балансирующему над бездной и, что интересно, получающему от этого удовольствие. Не впадайте в панику сразу: вы не разобьетесь, зато привлечете всеобщее внимание.







Тельцы

Удачный день. Возможно, к вам обратятся за помощью старые знакомые или кто-то придет с новыми интересными предложениями.



Близнецы

Возросшее обаяние позволит вам преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Смело проявляйте все свои интеллектуальные и духовные способности.



Раки

Вам стоит отложить все действия, связанные с деньгами, на неопределенный срок. Какое-либо нарушение чревато крупными неприятностями.



Львы

Дело, которому вы посвятите много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Это может быть финансовая прибыль, премия, моральная отдача, признание заслуг или просто приятный сюрприз.



Девы

У вас будет шанс изменить свое мнение о каком-то человеке. Возможно даже, что этим человеком окажетесь вы сами.



Весы

Вероятно заманчивое предложение. Подумайте, прежде чем его принять, ведь то, что начато сегодня, будет сопровождать вас весь месяц, а может, и дольше.



Скорпионы

День благоприятен для любых начинаний. Даже если возникнут проблемы, вы немедленно получите помощь, причем она придет оттуда, откуда вы ее не ждали.



Стрельцы

Действуйте: сегодня у вас это отлично получается. В отношениях с близким человеком - полная гармония и взаимопонимание.









Козероги

Вероятно, вы начнете бурную деятельность по обустройству быта, на что придется выделить приличную сумму. Внимательно проводите сделки, несколько раз оговорите условия договоров.



Водолеи

Вам следует отказаться от принятия серьезных решений, а также новых знакомств. Посмотрите на свою жизнь со стороны и пофилософствуйте – возможно, к вам придет жажда перемен и найдутся пути их достижения.



Рыбы

Окружающие переложат на ваши плечи львиную долю своих проблем и забот. А вы, в свою очередь, будете готовы оказать им поддержку и помощь.





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