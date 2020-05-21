Гороскоп на 21 мая 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 21 мая – период убывающей Луны. Звезды легко могут заставить вас забыть о таком полезном понятии, как чувство меры. Помните об этом, иначе можете оставить о себе неприятные впечатления.



Овны

В вас проснется великий оратор. Вам будет что сказать, и вы сумеет облечь свои слова в убедительную форму.







Тельцы

Кажется, пора обновить свой гардероб, а заодно оглянуться вокруг и подумать, требует ли изменений окружающая обстановка. Даже если гороскоп ошибается, шоппинг всегда поднимает настроение и вдохновляет на новые победы.



Близнецы

Сегодня вы будете чувствовать негативное влияние звезд. Настроение будет резко меняться, и не всегда в лучшую сторону. Наберитесь терпения и обязательно себя порадуйте.



Раки

Вам нужно понять, чего именно ожидают от вас окружающие. Обрести это понимание и, исходя из него, выстраивать свою дальнейшую жизнь - это и есть ваша главная задача на данный период.



Львы

Не проявляйте излишнего упорства в делах, с которыми никак не можете справиться на протяжении длительного времени. Лучше отложить их на будущее.



Девы

Постарайтесь не потерять свою крепкую дружбу. Сегодня она наиболее уязвима. Не делайте поспешных выводов — звезды рекомендуют взвешенно подходить даже к мелким решениям.



Весы

День подходит для активного и равнозначного развития мозга и тела. Возможно, вам захочется открыть для себя что-то новое. Не стесняйтесь — все в ваших руках.



Скорпионы

Ни в коем случае не соглашайтесь на авантюры. Даже самая мелкая из них может обернуться для вас тяжелейшей ситуацией: как моральной, так и материальной.



Стрельцы

Не верьте пустым обещаниям и проверяйте всю информацию. Старайтесь сократить общение с окружающими, лучше займитесь восстановлением душевного равновесия.









Козероги

Очень важно сегодня не давить на родственников. Мелкие конфликты имеют свойство накапливаться, и как раз сейчас звезды предсказывают близящийся конец терпения тех, с кем вы ссоритесь.



Водолеи

Ожидается вполне удачный день. Многое будет даваться вам гораздо легче, чем другим людям.



Рыбы

Ваша мечтательность сегодня отойдет на второй план, вы точно почувствуете – время действовать. Любые решения будут даваться вам легко, а ответы на вопросы будто придут сами собой. Примените этот поток энергии в нужных для вас сферах.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram