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Гороскоп на 21 мая 2020 года для всех знаков зодиака

Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
Гороскоп на 21 мая 2020 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 21 мая – период убывающей Луны. Звезды легко могут заставить вас забыть о таком полезном понятии, как чувство меры. Помните об этом, иначе можете оставить о себе неприятные впечатления.

Овны
В вас проснется великий оратор. Вам будет что сказать, и вы сумеет облечь свои слова в убедительную форму.



Тельцы
Кажется, пора обновить свой гардероб, а заодно оглянуться вокруг и подумать, требует ли изменений окружающая обстановка. Даже если гороскоп ошибается, шоппинг всегда поднимает настроение и вдохновляет на новые победы.

Близнецы
Сегодня вы будете чувствовать негативное влияние звезд. Настроение будет резко меняться, и не всегда в лучшую сторону. Наберитесь терпения и обязательно себя порадуйте.

Раки
Вам нужно понять, чего именно ожидают от вас окружающие. Обрести это понимание и, исходя из него, выстраивать свою дальнейшую жизнь - это и есть ваша главная задача на данный период.

Львы
Не проявляйте излишнего упорства в делах, с которыми никак не можете справиться на протяжении длительного времени. Лучше отложить их на будущее.

Девы
Постарайтесь не потерять свою крепкую дружбу. Сегодня она наиболее уязвима. Не делайте поспешных выводов — звезды рекомендуют взвешенно подходить даже к мелким решениям.

Весы
День подходит для активного и равнозначного развития мозга и тела. Возможно, вам захочется открыть для себя что-то новое. Не стесняйтесь — все в ваших руках.

Скорпионы
Ни в коем случае не соглашайтесь на авантюры. Даже самая мелкая из них может обернуться для вас тяжелейшей ситуацией: как моральной, так и материальной.

Стрельцы
Не верьте пустым обещаниям и проверяйте всю информацию. Старайтесь сократить общение с окружающими, лучше займитесь восстановлением душевного равновесия.



Козероги
Очень важно сегодня не давить на родственников. Мелкие конфликты имеют свойство накапливаться, и как раз сейчас звезды предсказывают близящийся конец терпения тех, с кем вы ссоритесь.

Водолеи
Ожидается вполне удачный день. Многое будет даваться вам гораздо легче, чем другим людям.

Рыбы
Ваша мечтательность сегодня отойдет на второй план, вы точно почувствуете – время действовать. Любые решения будут даваться вам легко, а ответы на вопросы будто придут сами собой. Примените этот поток энергии в нужных для вас сферах.


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